Τζορτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που «τρέλανε» τη Σκανδιναβία!

Ο Τζορτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλος αποτελεί ένα ανερχόμενο ταλέντο της Φόρμουλα και στα 15 του έχει καταφέρει να... τρελάνει κόσμο στη Σκανδιναβία και όχι μόνο. Την Τετάρτη διοργανώνεται μια συναντηση μεταξύ 19:00 και 20:30, στο Cosmos Center στην Πανόρμου, ώστε να υπάρξει ενημέρωση για την έως τώρα πορεία του καθώς και για τη συνέχεια του project.

Αναλυτικά:

Εκτιμούμε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον σας για τον υπερ-αθλητή μας και αριστούχο μαθητή Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλο και τις προοπτικές που διατηρεί για παγκόσμια διάκριση της χώρας μας!



Καθώς η φετινή αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε και οι φθινοπωρινές υποχρεώσεις όλων έχουν μπει σε μία τροχιά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη σας στην πορεία του Τζωρτζ Σεμπάστιαν στη Φόρμουλα το 2025, να κάνουμε ανασκόπηση της χρονιάς και να συζητήσουμε μαζί σας τις σκέψεις μας για τα επόμενα βήματα.



Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συναντηθούμε την Τετάρτη 22/10 μεταξύ 19:00 και 20.30, στο Cosmos Center στην Πανόρμου, ώστε να ενημερωθείτε για την έως τώρα πορεία μας καθώς και για τη συνέχεια του project αυτού.

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό έργο 12-ετούς διάρκειας με στόχο τη Φόρμουλα 1, το οποίο διανύει τον 8ο χρόνο υλοποίησής του με απτά αποτελέσματα, αφού ο οδηγός μας πέτυχε στους φετινούς 18 αγώνες στη Σκανδιναβία να ανέλθει 5 φορές στο βάθρο των νικητών και να τερματίσει στην πρώτη 5άδα στην πλειοψηφία των αγώνων, επιδεικνύοντας εξαιρετικό ήθος αναγνωρισμένο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και σαφώς εμπειρότερους συναγωνιστές του.

Οι ιστοσελίδες του οδηγού (https://linktr.ee/georgesebpavlopoulos) ξεπέρασαν τα 4.000.000 views σε διάστημα 6 μηνών, οι αναφορές από τον τύπο ήταν ιδιαίτερα θερμές (συνημμένο αρχείο "Τίτλοι Ειδήσεων"), και θα υπάρξει με βεβαιότητα ενθουσιώδης αποδοχή και ανταπόδοση του κόσμου για όποιον ιδιώτη ή φορέα συμμετάσχει στην Εθνική Ομάδα Χορηγών που θα στηρίξουν τα επόμενα βήματά του, όπως για παράδειγμα συνέβη με τους συνεργάτες μας στην Olympian Ferries, η καμπάνια για τους οποίους ξεπέρασε τις 50.000 views μέσα σε 3 ημέρες, με 1.700 κλίκς στην αγορά εισιτηρίων και άμεση απόσβεση της επένδυσής τους!

Για εμάς στην ecinisi.gr θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά να συνεργαστούμε μαζί σας - και αν το επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα που θα έχει βοηθήσει τον Τζωρτζ Σεμπάστιαν να επιτύχει στον στόχο του να αναδείξει επιτέλους η χώρα μας έναν οδηγό στην κορυφαία βαθμίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Φόρμουλα 1. Θα λέτε τότε πώς "ήμουν και εγώ μέρος αυτής της προσπάθειας"!

Απογευματινός καφές για γνωριμία με τον αθλητή μας, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 19:00-20:30, στο Cosmos Center, στα γραφεία της ecinisi.gr Innovation Group, Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι 11524, ύψος Πανόρμου, στον 6ο όροφο.

(το κτίριο απέχει 3 λεπτά από το μετρό Πανόρμου και διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ με είσοδο από την οδό Λουίζης Ριανκούρ)



Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη διαθεσιμότητά σας έως την Τρίτη 21/10.