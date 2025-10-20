Φερστάπεν: «Μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα»

Ο Μαξ Φερστάπεν μετά τη νίκη του στο Grand Prix των ΗΠΑ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα απίστευτο τριήμερο για εμάς. Ήξερα πως ο αγώνας δεν θα ήταν μονότονος. Αν δούμε τον αγώνα συνολικά, ο ρυθμός μου και του Λάντο ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Κάναμε τη διαφορά στην αρχή του αγώνα και άνοιξα την απόσταση που κρατήσαμε μέχρι τέλους. Έπρεπε να κάνω και διαχείριση στα ελαστικά μου μέχρι το τέλος.

Έμεινα στην κορυφή και είμαι τρομερά υπερήφανος για όλους στην ομάδα. Σίγουρα μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα τριήμερα μέχρι το τέλος. Είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα και θα είναι μέχρι το τέλος».