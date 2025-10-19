Όσο οδηγεί, ελπίζει: ο Μαξ Φερστάπεν έκανε περίπατο (και) στον αγώνα στις ΗΠΑ και πήρε τη νίκη, μειώνοντας κι άλλο τη διαφορά του από την κορυφή στη βαθμολογία και μένοντας ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Στο 2-3 Νόρις-Λεκλέρκ, μόλις 5ος ο Πιάστρι.

Για τους άλλους, τους απόκοσμους αυτούς τύπους, ξέρεις: λίγο σκόρδο, μία βίβλος, ένας αγιασμός, στην πιο ακραία των περιπτώσεων ένας πάσσαλος στην καρδιά, κάτι. Το να ξεπαστρέψεις έναν βρικόλακα, τον Δράκουλα, κάναν λυκάνθρωπο ή ένα ζόμπι είναι εγχείρημα εύκολο.

Το πράγμα ζορίζει όταν πας να τα βάλεις με τον απέθαντο, αγωνιστικά, Μαξ Φερστάπεν. Πάνω που 1.5 μήνα πριν θεωρούσαμε πως έχει παραδώσει ήδη τα σκήπτρα του και δεν έχει την παραμικρή ελπίδα για τον 5ο του προσωπικό (και διαδοχικό...) τίτλο, αίφνης στις 19 Οκτωβρίου μοιάζει πιο ζωντανός κι από τον Άρχοντα των Καρπαθίων όταν έχει γευτεί μόλις αίμα παρθένας.

Ο Ολλανδός πήγε στις ΗΠΑ με την κρυφή ελπίδα πως και σε μια «κανονική» πίστα (κι όχι σε σιρκουί πόλης ή πίστα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως ήταν όσες προηγήθηκαν) θα μπορέσει να χτυπήσει στα ίσια τις ΜακΛάρεν και η μηχανοκίνητη πραγματικότητα ξεπέρασε ακόμη και τα πιο τρελά του όνειρα: στο sprint race Νόρις και Πιάστρι κοπάνησαν μεταξύ τους κι εγκατέλειψαν, ενώ στον «κανονικό» αγώνα δεν τον απείλησε ποτέ και κανείς και πουθενά.

Κάπως έτσι, ο πιλότος της (αναγεννημένης) Ρεντ Μπουλ έκανε το αδιανόητο Grand Slam στο Όστιν (πρωτιά σε δοκιμαστικά σπριντ- αγώνα σπριντ- κατατακτήριες για το grand prix- grand prix Κυριακής) και μείωσε πια τη διαφορά του στους 40 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Πιάστρι. Πλέον, με 5 αγώνες ν' απομένουν και 2 σπριντ τα πάντα είναι ανοιχτά, έστω κι αν ο Φερστάπεν εξακολουθεί να είναι το αουτσάιντερ.

Μεταξύ μας, βέβαια, «Φερστάπεν» και «αουτσάιντερ» στην ίδια πρόταση είναι λίγο ασυνήθιστη λεκτική συνθήκη...

Πίσω από τον απλησίαστο παγκόσμιο πρωταθλητή τερμάτισε ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός μετά το χθεσινό φιάσκο (που δεν ήταν, όμως, καθόλου μα καθόλου δική του ευθύνη) έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε σήμερα. Παρά το γεγονός πως είδε τον Λεκλέρκ, που είχε εκκινήσει με τη μαλακή, να τον προσπερνάει με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα τον προσπέρασε εν συνεχεία όχι μία, αλλά δύο φορές «στα ίσια» και μείωσε στο -14 από τον Πιάστρι. Καθόλου άσχημα, αν κοιτάξει μονάχα μπροστά. Δυστυχώς γι' αυτόν, πρέπει να κοιτάει και πίσω του...

To βάθρο συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος εποφθαλμιούσε τη 2η θέση, οδήγησε στο όριο για να πετύχει τον στόχο του, όμως στο τέλος υπέκυψε στην ανωτερότητα της ΜακΛάρεν και του Νόρις, που είχε και πιο φρέσκα ελαστικά. Τουλάχιστον κέρδισε εκ νέου τον Χάμιλτον, που είχε έναν καλό- για τα φετινά του δεδομένα- αγώνα και ήρθε 4ος, ολοκληρώνοντας το συμπαθητικό τριήμερο για τη Φεράρι.

A strong race from the team in the Texas sun 🇺🇸 pic.twitter.com/DnCgXS4JaA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 19, 2025

Πιάστρι (στο... πουθενά όλο το ΣΚ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας), Ράσελ (κάθετη πτώση μετά των προ 15ημέρου θρίαμβο), Τσουνόντα, Χούλκενμπεργκ, Μπέρμαν (ξανά στους βαθμούς ο μικρός) και Αλόνσο συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα ενός αγώνα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάλλιστα ως η «βαλεριάνα της F1», μιας και γλαρώσαμε όσοι τον είδαμε μέχρι τέλους.

Two points in Texas 🙌🇺🇸



Ollie picks up some home race points with a strong drive finishing P9 👏#HaasF1 #F1 #USGP pic.twitter.com/AMTyUgvqX3 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2025

Και τώρα, τι;

Τώρα, το μενού έχει Μεξικό την επόμενη εβδομάδα. Εκεί που, θεωρητικά, η μέχρι πρότινος κραταιά ΜακΛάρεν μπορεί να πάρει τη νίκη και να κόψει τα πόδια του τύπου με το 1 στο ρύγχος.

Θα τα καταφέρει; Θα λέγαμε ναι. Όμως...

Όμως, να: η καρδιά του απέθαντου χτυπά ακόμη.

Και δεν βλέπουμε πουθενά στο οπτικό μας πεδίο έναν ακονισμένο πάσσαλο.