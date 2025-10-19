Ο Ροβάνπερα πρώτευσε στο Ράλι Κεντρικής Ευρώπης, πέμπτος σερί τίτλος για την Toyota

Ο Κάλε Ροβάνπερα με Toyota ήταν ο νικητής στο Ράλι Κεντρικής Ευρώπης, το οποίο είναι ο 12ος αγώνας της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) και στο οποίο η ιαπωνική ομάδα κατέκτησε και μαθηματικά -για πέμπτη διαδοχική χρονιά- τον τίτλο στους κατασκευαστές.

Ο Φινλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε χθες τα «ηνία» στον αγώνα, όταν ο Γάλλος «ομόσταυλός» του, Σεμπαστιάν Οζιέ, εγκατέλειψε, και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε το προβάδισμά του για να φτάσει στη νίκη.

Ο Ροβάνπερα άφησε πίσω του τον Βρετανό «ομόσταυλό» του, Έλφιν Έβανς, ο οποίος κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην δεύτερη θέση της γενικής στην τελευταία ειδική του αγώνα, «ρίχνοντας» τον Οτ Τάνακ (Hyundai) στην τρίτη.



Αυτή ήταν η τρίτη εφετινή νίκη του Ροβάνπερα, μετά τις επιτυχίες σε Κανάρια Νησιά και Φινλανδία, και ο ένατος τίτλος κατασκευαστών της Toyota, η οποία είναι πλέον δεύτερη στη σχετική λίστα, καθώς ξεπέρασε τα οκτώ «στέμματα» της Citroen, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Lancia με δέκα πρωταθλήματα.