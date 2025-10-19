Λίγη ώρα μετά τη νίκη του στο sprint race των ΗΠΑ ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position και στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας πίσω του Νόρις και Λεκλέρκ. Μόλις 6ος ο Όσκαρ Πιάστρι.

Το ξέρει, πρώτα απ' όλους, και ο ίδιος: οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Παρά το γεγονός πως από το καλοκαιρινό διάλειμμα και μετά έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά από την κορυφή, η απόστασή του από τις δύο ΜακΛάρεν (και κυρίως από τον Πιάστρι) παραμένει πολύ μεγάλη.

Ωστόσο, αν περιμένετε να τα παρατήσει ποτέ ο Μαξ Φερστάπεν πριν ακουστεί ο «επιθανάτιος» αγωνιστικός του ρόγχος, αυταπατάστε. Ο Ολλανδός, μετά την εμφατική του νίκη στο sprint race συνέχισε, κυριολεκτικά, με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και πήρε με σχετική άνεση και την pole position, καθώς δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του Q3.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">HE'S DONE IT AGAIN! 💪 MAX IS ON POLE POSITION IN AUSTIN! 🇺🇸<a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> || <a href="https://twitter.com/Max33Verstappen?ref_src=twsrc%5Etfw">@Max33Verstappen</a> 🦁 <a href="https://t.co/7fqTwJSbCj">pic.twitter.com/7fqTwJSbCj</a></p>— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) <a href="https://twitter.com/redbullracing/status/1979672168976822355?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>