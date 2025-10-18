Ο Όσκαρ Πιάστρι υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στην εκκίνηση του sprint race των ΗΠΑ, οι ΜακΛάρεν βγήκαν από νωρίς εκτός και ο poleman Φερστάπεν πήρε τη νίκη και μάζεψε άλλους 8 βαθμούς τη διαφορά του από την κορυφή. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Σάινθ.

Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς; Δεν μπορεί. Ή, για να γίνουμε πιο ακριβείς, δεν μπορεί χωρίς τη «βοήθεια» της πρωταθλήτριας ΜακΛάρεν.

Ναι, είναι ο πιο «ωμά» ταχύς οδηγός στην πίστα, ναι, έχει την εμπειρία, ναι η Ρεντ Μπουλ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στους τελευταίους αγώνες, αλλά...

Αλλά δεν μπορεί.

Όσο, βέβαια, οι ΜακΛάρεν μιμούνται τον Οιδίποδα και βγάζουν μόνες τους τα μάτια τους, τότε όλα γίνονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα έγιναν στο sprint race των ΗΠΑ: ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε ένα σπανιότατο λάθος, «κοπάνησε» με τον Λάντο Νόρις και οι δύο πιλότοι των πρωταθλητών στους κατασκευαστές βγήκαν με το «Καλημέρα» εκτός αγώνα.

Έτσι, με τους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου εκτός, ο poleman Φερστάπεν είχε μπροστά του όλο το πεδίο ελεύθερο, προκειμένου να το διατηρήσει πεδίο μεν, δόξης λαμπρόν δε.

Όπερ και εγένετο: