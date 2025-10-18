Στον Φερστάπεν η pole position για το sprint race στις ΗΠΑ

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull ολοκλήρωσε τον γύρο του στο 1:32.143, όντας ταχύτερος κατά 0.071'' από τον Λάντο Νόρις, που θα εκκινήσει από την 2η θέση με τον Όσκαρ Πιάστι στην τρίτη θέση.
Η έκπληξη έγινε από τον Νίκο Χούλκεμπεργκ, αφού ο πιλότος της Ζάουμπερ, θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση στο sprint race, αφήνοντας πίσω του, τους Ράσελ, Αλόνσο, Σάινθ, Χάμιλτον, Άλμπον και Λεκλέρκ που συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνηση στο sprint race του GP των ΗΠΑ:
Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow! 😮💨— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
Our top three in the championship will line-up in the first three places 👊#F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH