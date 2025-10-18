Στον Φερστάπεν η pole position για το sprint race στις ΗΠΑ

Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε τον Λάντο Νόρις και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο sprint race του Grand Prix των ΗΠΑ.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull ολοκλήρωσε τον γύρο του στο 1:32.143, όντας ταχύτερος κατά 0.071'' από τον Λάντο Νόρις, που θα εκκινήσει από την 2η θέση με τον Όσκαρ Πιάστι στην τρίτη θέση.

Η έκπληξη έγινε από τον Νίκο Χούλκεμπεργκ, αφού ο πιλότος της Ζάουμπερ, θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση στο sprint race, αφήνοντας πίσω του, τους Ράσελ, Αλόνσο, Σάινθ, Χάμιλτον, Άλμπον και Λεκλέρκ που συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Αναλυτικά η σειρά εκκίνηση στο sprint race του GP των ΗΠΑ: