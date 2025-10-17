Volkswagen T-Cross: Ανανεωμένο, τεχνολογικά ανώτερο και πιο προσιτό από ποτέ

Με σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, ενώ παράλληλα η βασική έκδοση Essential ενισχύεται με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.
Η μάρκα προσφέρει προωθητικό όφελος 1.000 € έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθιστώντας το ακόμη πιο προσιτό στο κοινό που αναζητά ένα σύγχρονο, ασφαλές και καλοεξοπλισμένο SUV.
Πιο έξυπνο και ασφαλές από ποτέ
Το ανανεωμένο T-Cross διαθέτει πλέον πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση
• Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης
• Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία
• Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών
Ποιοτική αναβάθμιση και πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός
Η βασική έκδοση Essential εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία άνεσης και λειτουργικότητας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή εμπειρία οδήγησης:
• Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light
• Δερμάτινο τιμόνι, χειρόφρενο και λεβιές ταχυτήτων
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
• Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων)
• Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® και Android Auto®
Με όλες αυτές τις αναβαθμίσεις, το T-Cross αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και προσιτές επιλογές στην κατηγορία. Συγκεκριμένα στην έκδοση Essential, η τιμή διαμορφώνεται στα 19.780 € (περιλαμβάνει το προωθητικό όφελος των 1.000 €) στην τιμή τιμοκαταλόγου: 20.780 €
Το νέο T-Cross είναι ήδη διαθέσιμο με πλήρη γκάμα εκδόσεων και κινητήρων, εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα και επιλογές για κάθε οδηγό.