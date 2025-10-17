BYD: Πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid με βιοκαύσιμα

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει μια ακόμη παγκόσμια καινοτομία στην τεχνολογία συστημάτων κίνησης: το πρώτο Super Hybrid όχημα συμβατό με βιοκαύσιμα. Σχεδιασμένη για την αγορά της Βραζιλίας, η νέα καινοτομία κάνει τώρα το ντεμπούτο της στο SONG PRO COP30, την ειδική έκδοση που θα παραχωρηθεί για τις ανάγκες της επόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

 Το αυτοκίνητο, ειδικά σχεδιασμένο για την αγορά της Βραζιλίας, μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης.

 Η έκδοση περιορισμένης παραγωγής SONG PRO COP30 προορίζεται για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

 Η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου στη Βραζιλία θα αυξηθεί σε 600.000 οχήματα ετησίως.

Η νέα έκδοση του Super Hybrid έκανε το ντεμπούτο της στα εγκαίνια της γραμμής τελικής συναρμολόγησης της BYD στο εργοστάσιο του Camaçari, όπου κατασκευάζεται το SONG PRO. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει τεχνολογία DM-i (Dual Mode Intelligent), παρόμοια με τα συστήματα που φέρουν δημοφιλή μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το SEAL U DM-i και το SEAL 6 DM-i.

Προσφέρει κυρίως την οδηγική εμπειρία ενός EV, με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης να λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως γεννήτρια για τη μπαταρία, ακόμη και σε hybrid mode.

Στην περίπτωση του SONG PRO, μηχανικοί από την Κίνα και τη Βραζιλία συνεργάστηκαν για τη

δημιουργία μιας έκδοσης του συστήματος Super Hybrid με κινητήρα 1,5 λίτρου, ικανό να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης – το πιο δημοφιλές οικολογικό καύσιμο στη Βραζιλία – προσφέροντας παράλληλα ισχυρές επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής με την παρουσία του Προέδρου της Βραζιλίας, Luiz Inácio Lula da Silva, ένα SONG PRO COP30 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο Camaçari, σηματοδοτώντας το 14.000.000ό όχημα νέας ενέργειας της BYD παγκοσμίως – ένα ορόσημο χωρίς προηγούμενο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τριάντα αντίτυπα αυτής της ειδικής έκδοσης θα διατεθούν για τις ανάγκες της

COP30, της επικείμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της BYD, Wang Chuanfu, δήλωσε: «Μετά από δύο χρόνια προσπάθειας 100 και πλέον Κινέζων και Βραζιλιάνων μηχανικών, σήμερα το 14.000.000ό όχημά μας

βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής εξοπλισμένο με το πρώτο στον κόσμο plug-in υβριδικό σύστημα

κίνησης συμβατό με βιοκαύσιμα. Δεν πρόκειται απλά για μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά για μια

πράσινη και βιώσιμη λύση ειδικά σχεδιασμένη για τη Βραζιλία».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής μου στη Βραζιλία,

συνειδητοποίησα τις δυνατότητες της αιθανόλης. Τότε αποφασίσαμε να φέρουμε την plug-in υβριδική

τεχνολογία μας, με έναν κινητήρα flex που εξελίχθηκε στη Βραζιλία, σε συνεργασία με τοπικούς

μηχανικούς, ειδικά για τη χώρα αυτή. Το αυτοκίνητο που παραδίδουμε σήμερα στον Πρόεδρο Lula

αποτελεί απόδειξη ότι η BYD όχι μόνο επενδύει στη Βραζιλία, αλλά δημιουργεί μαζί της μοναδικές

λύσεις για ολόκληρο τον κόσμο».

Στην τελετή, το παρών έδωσαν επίσης τοπικά και διεθνή διοικητικά στελέχη της BYD, μεταξύ των οποίων η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και CEO της BYD για την Αμερική και την Ευρώπη, ο Tyler Li, CEO της BYD Βραζιλίας, και ο Alexandre Baldy, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της BYD Βραζιλίας.

Στο πλαίσιο της πολιτικής της BYD για τοπική παραγωγή σε βασικές αγορές, το νέο εργοστάσιο στη Βραζιλία λειτουργεί από τον Ιούλιο, έχοντας ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ μόλις 15 μηνών. Η αρχική του δυναμικότητα φτάνει τα 150.000 οχήματα ετησίως, και στην επόμενη φάση θα αυξηθεί σε 300.000 μονάδες, ενώ ήδη απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στη Λατινική Αμερική και τη μεγαλύτερη μονάδα της BYD εκτός Ασίας. Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, θα κατασκευάζει τα κύρια μοντέλα της μάρκας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο Lula, ο κ. Wang Chuanfu επιβεβαίωσε μία νέα επένδυση για την επέκταση του εργοστασίου και τον διπλασιασμό της ετήσιας δυναμικότητάς του, από τα προγραμματισμένα 300.000 οχήματα σε 600.000 μονάδες.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD και CEO για την Αμερική και την Ευρώπη, σχολίασε: «Η BYD πιστεύει στις δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς της Βραζιλίας, έχει μακροπρόθεσμα σχέδια για έναν πληθυσμό που αξίζει όλο και καλύτερα οχήματα και θα συνεχίσει να επενδύει για την ενίσχυση της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Το εργοστάσιο αυτό είναι 100% βραζιλιάνικο και δημιουργήθηκε με σκοπό οι Βραζιλιάνοι να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα, πιο σύγχρονα, συνδεδεμένα, τεχνολογικά προηγμένα και βιώσιμα αυτοκίνητα».

«Η αιθανόλη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Βραζιλίας στην ενεργειακή μετάβαση. Η ενσωμάτωσή της στην αρχιτεκτονική DM-i σηματοδοτεί ένα ιστορικό άλμα: αναγνωρίζουμε την αξία του εθνικού μίγματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε στους καταναλωτές ένα όχημα με υψηλότερη απόδοση, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πλήρως εναρμονισμένο με την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα για την εδραίωση της Βραζιλίας ως παγκόσμιου ηγέτη στην αειφόρο κινητικότητα», δήλωσε ο Tyler Li, Πρόεδρος της BYD Βραζιλίας.

Η BYD πρωτοστατεί στον τομέα των εξηλεκτρισμένων οχημάτων και κατέχει την πρώτη θέση στην κινεζική αγορά. Η εταιρεία ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και διαθέτει καίριες τεχνολογίες στην ανάπτυξη μπαταριών, ηλεκτροκινητήρων και συστημάτων ελέγχου. Στη Βραζιλία, η BYD έχει επεκτείνει το δίκτυο αντιπροσώπων της σε περισσότερα από 200 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων σημείων πώλησης σε όλες τις πολιτείες, τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις, με στόχο να φτάσει τα 250 καταστήματα τους επόμενους μήνες.