Κορυφαία ασφάλεια από την Chery: 5 αστέρια για τα Tiggo 7 & 8 στο Euro NCAP, και η απόλυτη δοκιμασία πρόσκρουσης για το Tiggo 9

Η δέσμευση της Chery να διαθέτει στην αγορά αυτοκίνητα που προσφέρουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας επιβεβαιώνεται εμφατικά αυτές τις ημέρες, και μάλιστα… εις διπλούν.

Άριστη επίδοση 5 αστέρων για τα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP

Το Tiggo 9 θα υποβληθεί LIVE στην πιο δύσκολη δοκιμή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης: με μικρή επικάλυψη και σε γωνία 15 μοιρών

Η Chery δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει πεντάστερα μοντέλα στις αγορές όλου του κόσμου

Στις 15 Οκτωβρίου ο ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP επιβεβαίωσε την ασφάλεια που παρέχουν τα δημοφιλή SUV Tiggo 7 και Tiggo 8, αξιολογώντας τα με 5 αστέρια. Επιπλέον, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στα προϊόντα της, η Chery μπαίνει με τόλμη σε αχαρτογράφητα νερά και σχεδιάζει για τις 18 Οκτωβρίου την απόλυτη δοκιμή πρόσκρουσης για το Tiggo 9 ζωντανά, μπροστά σε κοινό, στο πλαίσιο του Chery User Summit 2025.

Euro NCAP: Αξιολόγηση 5 αστέρων για τα Chery Tiggo 7 & Tiggo 8

Την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων απέσπασαν τα δύο δημοφιλή SUV της Chery, στην τελευταία σειρά δοκιμών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων (Euro NCAP). Ένα επίτευγμα το οποίο υπογραμμίζει τη μεγάλη πείρα της Chery στις τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και ενισχύει περαιτέρω τη φήμη της σε αυτό τον τομέα.

Τόσο το Chery Tiggo 7 CSH όσο και το Chery Tiggo 8 CSH παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις, με βαθμολογία 82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 78% στα βοηθήματα ασφάλειας. Τα ισορροπημένα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες εξασφάλισαν την πολυπόθητη βαθμολογία 5 αστέρων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Chery για κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας στα μοντέλα της.

Εδώ μπορείτε να δείτε video του Chery Tiggo 7 που υποβλήθηκε στις δοκιμασίες του Euro NCAP.

Πίσω από αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κρύβεται η συνεχής επένδυση και τεχνολογική καινοτομία της Chery στον τομέα της ασφάλειας. Μετά την ίδρυση του Κέντρου Δοκιμών Ασφάλειας το 2000, η Chery επένδυσε 150 εκατομμύρια γιουάν το 2010 για τη δημιουργία του μεγαλύτερου εργαστηρίου δοκιμών πρόσκρουσης στην Ασία. Η εγκατάσταση πραγματοποιεί ετησίως πάνω από 1.500 δοκιμές σύγκρουσης οχημάτων και περίπου 80 δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα διεθνών οργανισμών, προσομοιώνοντας ακραία οδηγικά σενάρια από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας συνεχώς το εγγενές DNA ασφάλειας της μάρκας.

Στις αρχές της χρονιάς, τα Tiggo 7 PRO και Tiggo 8 PRO MAX της αυστραλιανής αγοράς είχαν εξασφαλίσει βαθμολογία 5 αστέρων από το Australasian New Car Assessment Programme (ANCAP). Σήμερα, η βαθμολογία 5 αστέρων και στις δοκιμές του Euro NCAP ενισχύει το ιστορικό εξαιρετικών επιδόσεων της Chery σε δοκιμές ασφαλείας, και επιβεβαιώνει ότι η γκάμα της συμμορφώνεται με τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας των μεγαλύτερων αγορών του πλανήτη.

Άλλωστε, πέρα από την εργαστηριακή αξιολόγηση, η Chery υποβάλλει τα οχήματά της σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Νωρίτερα φέτος, το Tiggo 7 CSH πέρασε με επιτυχία δοκιμή στο Μεξικό με επαφή της «κοιλιάς» του αυτοκινήτου και της μπαταρίας με το έδαφος σε υψηλή ταχύτητα, διατηρώντας την πλήρη δομική του ακεραιότητα μετά τη σύγκρουση. Ακόμη, το Tiggo 8 CSH συμπλήρωσε με επιτυχία περισσότερες από 50 ώρες εμβάπτισης της μπαταρίας σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, συνεχίζοντας να λειτουργεί κανονικά και αποδεικνύοντας την εξαιρετική αξιοπιστία των μοντέλων της Chery σε ακραίες συνθήκες. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο των ακραίων δοκιμών εντάσσεται και το εγχείρημα που ετοιμάζει η εταιρεία για το επερχόμενο Chery User Summit 2025.

Chery Tiggo 9: Η απόλυτη δοκιμή πρόσκρουσης, σε ζωντανή μετάδοση

Η ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Chery πρόκειται να ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου, με το κύριο γεγονός της: το Safety Crash Challenge, στο κέντρο δοκιμών ασφαλείας της έδρας της Chery, στη Wuhu. Σε μια επίδειξη τόλμης, η εταιρεία θα εισέλθει σε «αχαρτογράφητα νερά» με τη ναυαρχίδα της, το Chery Tiggo 9, πραγματοποιώντας μια από τις πιο ακραίες δοκιμές της αυτοκινητοβιομηχανίας: σύγκρουση δύο οχημάτων πλαγιομετωπικά, με μικρή επικάλυψη, σε γωνία 15 μοιρών. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή δοκιμή: είναι μια τολμηρή δήλωση της Chery για το θάρρος της στην επίτευξη δύσκολων στόχων και την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή της στην ασφάλεια.

Σε αντίθεση με τις τυπικές δοκιμές πρόσκρουσης, η δοκιμή μικρής επικάλυψης 15 μοιρών (15-degree small-overlap) επιβαρύνει με ένα εξαιρετικά ασύμμετρο φορτίο το όχημα. Η δύναμη της σύγκρουσης παρακάμπτει τις κύριες διαμήκεις δοκούς προστασίας του μπροστινού μέρους και χτυπά απευθείας τις πιο αδύναμες δομικές ζώνες του οχήματος. Αυτό εκθέτει το όχημα σε ένα συνδυασμό δυνάμεων συμπίεσης, κάμψης και στρέψης σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να διαθέτει έναν συνδυασμό ειδικών «μονοπατιών» απορρόφησης της ενέργειας και άκαμπτων σημείων, έτσι ώστε να διασκορπίσει τη θανατηφόρα δύναμη σε ολόκληρο το πλαίσιο, έτσι ώστε να διασφαλίσει τον ζωτικό χώρο των επιβατών και να αποφύγει μια πολύ βίαιη περιστροφή του οχήματος.

Η φιλοσοφία του Chery Tiggo 9 στον τομέα της ασφάλειας έχει κάνει ένα θεμελιώδες άλμα: από την απλή αντοχή σε κρούση, έχει περάσει στην έξυπνη διαχείριση της δύναμης. Αυτή η προσέγγιση αντλεί έμπνευση από το Τάι Τσι, όπου ο στόχος δεν είναι να αντιμετωπιστεί η δύναμη με ωμή ακαμψία, αλλά να ανακατευθυνθεί επιδέξια. Χτισμένο πάνω σε ένα πλαίσιο «κλουβί» που αποτελείται σε ποσοστό 85% από χάλυβα υψηλής αντοχής, το Tiggo 9 διαθέτει ειδικές διαδρομές διοχέτευσης των φορτίων της πρόσκρουσης. Η δομή δεν αντιστέκεται απλώς στην πρόσκρουση, αλλά απορροφά και διοχετεύει την ενέργεια μέσω πολλαπλών διαμήκων δοκών. Αντί για ένα σημείο συγκεντρωμένης πίεσης , έχουμε φορτίο κατανεμημένο σε όλο το όχημα. Αυτό ενσωματώνει την φιλοσοφία του Τάι Τσι για «εξουδετέρωση και ανακατεύθυνση της δύναμης», επιτρέποντας την αποτελεσματική διάχυση της ενέργειας και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του θαλάμου επιβατών.

Είναι σαφές, ότι αυτή η δοκιμή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όμως, όπως λέει μια κινεζική παροιμία, «Αυτός που ξέρει ότι υπάρχουν τίγρεις στα βουνά, πηγαίνει εκεί ούτως ή άλλως». Αυτή είναι και η φιλοσοφία της Chery. Για την εταιρεία, πραγματική ασφάλεια σημαίνει να απολαμβάνεις την απόλυτη προστασία ακόμα και στις πιο ακραίες και απρόβλεπτες καταστάσεις κινδύνου. Και στις 18 Οκτωβρίου, η Chery θα αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση. Η σκηνή είναι έτοιμη για τη στιγμή της αλήθειας.

H Chery παραμένει πιστή στη δέσμευση για απόλυτη ασφάλεια

Μια αναδρομή στα σημαντικότερα ορόσημα της Chery στον τομέα της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο τη χρονιά που διανύουμε αποκαλύπτει τη σαφή, συνεπή και συστηματική προσέγγιση της εταιρείας. Tον Απρίλιο, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης, η Chery πραγματοποίησε τρεις ακραίες δοκιμές: Στοίβαγμα επτά οχημάτων Tiggo 8 CSH, Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων Tiggo 9 CSH και Ανατροπή ενός Tiggo 9 CSH με υψηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας την αδιαπραγμάτευτη στάση της μάρκας όσον αφορά την ασφάλεια.

Με βάση τα παραπάνω, η Chery διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη σειρά δοκιμών επικύρωσης στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Six-Dimension Safety Challenge, το οποίο υποβάλλει τα οχήματα σε ακραίες συνθήκες ζέστης, κρύου, ξηρασίας, υγρασίας, υψηλής ταχύτητας και ανώμαλων δρόμων. Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν σε όλο τον κόσμο: Στην Ινδονησία, η μπαταρία ενός Tiggo 7 CSH συνέχισε να λειτουργεί σταθερά ακόμη και μετά από 53 ώρες εμβάπτισης σε θαλασσινό νερό υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτρι.

Στο Μεξικό, άντεξε σε δοκιμή απόξεσης του κάτω μέρους του αμαξώματος με σφαιρικό εμπόδιο 242 mm, που προσομοίωνε τις συνθήκες των ανώμαλων ορεινών δρόμων. Στη Νότια Αφρική, δύο SUV Tiggo 9 απέδειξαν την αδιάβροχη δομή του αμαξώματός τους και τα υλικά υψηλής αντοχής σε μια μετωπική σύγκρουση με 50% επικάλυψη. Στη Λατινική Αμερική και στη Μέση Ανατολή, οι μπαταρίες των Chery Super Hybrid (CSH) απέδειξαν την εξαιρετική αντοχή τους, χωρίς να υποστούν εκρήξεις ή πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι τρυπήθηκαν, βυθίστηκαν ή θάφτηκαν στην άμμο.

Η Chery ξεκίνησε αυτή τη σειρά προληπτικών δοκιμών ασφαλείας για να προσομοιώσει τις ποικίλες και σύνθετες συνθήκες οδήγησης σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που σκοπό έχει να επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα της έχουν παγκόσμια στόχευση, και ακολουθούν τη φιλοσοφία «Ασφάλεια για την οικογένεια» και τη δέσμευση «Όλοι πρέπει να μπορούν να απολαύσουν πεντάστερη προστασία».

Η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει ακόμα περισσότερα πεντάστερα ασφαλή οχήματα στις παγκόσμιες αγορές, εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί παντού μπορούν να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς στο δρόμο.