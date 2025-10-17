Τα Volkswagen Golf GTI και Golf R ανακηρύχθηκαν Car of the Year 2026

Μία σπουδαία διεθνής διάκριση για τη Volkswagen: τα νέα Golf GTI και Golf R αναδείχθηκαν “Car of the Year 2026” από το αμερικανικό περιοδικό MotorTrend, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς αξιολόγησης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο θεσμός MotorTrend Car of the Year, που διεξάγεται από το 1949, αξιολογεί κάθε νέο ή ουσιαστικά ανανεωμένο μοντέλο σε έξι θεμελιώδεις άξονες: σχεδίαση, καινοτομία, τεχνική αρτιότητα, απόδοση, ασφάλεια και συνολική αξία.

Το Golf κατακτά τον τίτλο για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού, συνεχίζοντας μια πορεία διακρίσεων που εκτείνεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Το Golf GTI είχε αποσπάσει το πρώτο “Car of the Year” του MotorTrend το 1985, την εποχή που το περιοδικό απένειμε ξεχωριστά βραβεία για εισαγόμενα και εγχώρια μοντέλα. Τριάντα χρόνια αργότερα, το Golf της έβδομης γενιάς —μαζί με τις εκδόσεις GTI, TDI και e-Golf— κατέκτησε εκ νέου το τρόπαιο το 2015.

Σήμερα, οι εκδόσεις GTI και R του νέου Golf μεταφέρουν αναλλοίωτο το πνεύμα του μοντέλου: σπορ χαρακτήρα, καθημερινή λειτουργικότητα και κορυφαία μηχανολογική συνέπεια. Το Golf GTI / R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογική του ωριμότητα, την ικανότητά του να ισορροπεί δύναμη και καθημερινή χρηστικότητα, καθώς και για τον άμεσο, αυθεντικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδει συναίσθημα στον οδηγό.

Η επιτροπή χαρακτήρισε τη φετινή του νίκη ως «απόδειξη ότι τα καθαρόαιμα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και στην εποχή των SUV και της ηλεκτροκίνησης».