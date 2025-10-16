Αποκαλύψεις για τη Ferrari: Προσέγγισε τον Χόρνερ - Έξαλλος ο Βασέρ

Σύμφωνα με το έγκυρο PlanetF1.com, οι πρόσφατες φήμες περί απομάκρυνσης του Φρεντ Βασέρ από τη Ferrari και αντικατάστασής του από τον πρώην επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, είναι εντελώς αβάσιμες.

Ο Βασέρ όχι μόνο παραμένει στη θέση του, αλλά έχει την πλήρη εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μαρανέλο και του προέδρου Τζον Έλκαν, παρά τη δύσκολη χρονιά που διανύει η ομάδα.

Μετά το περσινό πρωτάθλημα όπου η Ferrari έχασε τον τίτλο των Κατασκευαστών για μόλις 14 βαθμούς, η φετινή σεζόν έχει αποδειχθεί απογοητευτική. Η ομάδα παραμένει χωρίς νίκη ύστερα από 18 αγώνες, ενώ το νέο μονοθέσιο SF-25, που οδηγούν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το ύψος ανάρτησης. Το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα οδήγησε και στον αποκλεισμό του Χάμιλτον στο GP της Κίνας, ενώ στη συνέχεια η Ferrari αναγκάστηκε να αυξήσει το ύψος του μονοθεσίου εις βάρος της ταχύτητας.

Τον Ιούνιο, λίγο πριν από το Grand Prix του Καναδά, ιταλικά μέσα υποστήριζαν πως η θέση του Βασέρ κινδυνεύει και ότι στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του βρίσκονται ο Χόρνερ και ο Αντονέλο Κολέτα, επικεφαλής του προγράμματος WEC της Ferrari. Το PlanetF1.com αποκάλυψε τότε ότι η Scuderia πράγματι προσέγγισε τον Χόρνερ πριν από το αιφνιδιαστικό διαζύγιό του με τη Red Bull τον Ιούλιο. Ωστόσο, η Ferrari φρόντισε να βάλει τέλος σε κάθε φημολογία ανακοινώνοντας την πολυετή ανανέωση συνεργασίας με τον Βασέρ, λίγο πριν το GP της Ουγγαρίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε τότε στο PlanetF1.com ότι η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στην ηγεσία του Βασέρ, μια εμπιστοσύνη που βασίζεται στη «συνεχή συνεργασία, την κοινή φιλοδοξία και την ξεκάθαρη ανάληψη ευθυνών». Παρά τα προβλήματα που συνεχίζονται μετά τη θερινή διακοπή, πηγές της ομάδας διαβεβαιώνουν πως η θέση του Γάλλου τεχνικού δεν απειλείται.

Όσο για τον Κρίστιαν Χόρνερ, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι έπειτα από τη συμφωνία αποχώρησής του από τη Red Bull, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη Formula 1 μέσα στο 2026. Ο 51χρονος δεν ενδιαφέρεται για κάποιον ρόλο επικεφαλής ομάδας, αλλά φέρεται να αναζητά ευκαιρία μετοχικής ή ιδιοκτησιακής συμμετοχής. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο στη Ferrari, καθώς η εταιρεία είναι κατά 68% εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με το υπόλοιπο ποσοστό να κατέχουν η Exor N.V. (21,2%) και ο Πιέρο Φεράρι (10,6%). Επιπλέον, η «κουλτούρα» συνεχών αλλαγών διοίκησης στη Scuderia μάλλον δεν θα ταίριαζε στον Χόρνερ, καθώς ο Βασέρ είναι ήδη ο τέταρτος team principal από την εποχή του Στεφάνο Ντομενικάλι το 2014.

Μιλώντας στο Auto Motor und Sport, ο Βασέρ δήλωσε ότι ένιωσε οργισμένος όταν είδε να διαδίδονται οι φήμες για απομάκρυνσή του. «Οι φήμες δημιούργησαν όλη αυτή την αναστάτωση. Δεν τις προκάλεσα εγώ, τα ΜΜΕ το έκαναν. Ούτε εγώ ούτε η Ferrari είπαμε κάτι. Αλλά σήμερα είναι δύσκολο να αποφύγεις αυτόν τον θόρυβο. Υπάρχει πίεση για clicks», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, η ψευδής φημολογία έβλαψε το ηθικό της ομάδας, με στελέχη όπως ο τεχνικός διευθυντής Λουί Σέρα να κατηγορούνται αδίκως, ενώ ακόμα και ο Λεκλέρ έγινε στόχος σεναρίων που τον ήθελαν να μετακομίζει στη Mercedes, παρότι είχε ήδη μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Ferrari.

Ο Βασέρ κατέληξε λέγοντας ότι «αν δεν υπήρχε όλος αυτός ο θόρυβος, η συζήτηση για την ανανέωσή μου θα είχε ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα». Το PlanetF1.com επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία του με τη Ferrari συνεχίζεται κανονικά και πως τα σενάρια περί Χόρνερ στο Μαρανέλο δεν έχουν καμία δόση αλήθειας.