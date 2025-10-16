To Red Bull Rampage 2025 επιστρέφει για 19η συνεχή χρονιά, με το εμβληματικό mountain bike event να συγκεντρώνει τους κορυφαίους freeride αθλητές, γυναίκες και άνδρες, του κόσμου στην τραχιά περιοχή Virgin, στη νοτιοδυτική Γιούτα.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, οι καλύτερες γυναίκες freeride mountain bike θα διαγωνιστούν για δεύτερη φορά, επιδιώκοντας να γράψουν τα ονόματά τους στην ιστορία. Αντίστοιχα, οι καλύτεροι άνδρες freeriders θα επιστρέψουν στη σκηνή το Σάββατο 18 Οκτωβρίου. Και οι δυο, καλούνται να αντιμετωπίσουν μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη στον κόσμο για να κατακτήσουν την κορυφή του βάθρου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Red Bull Rampage.

Τι είναι το Red Bull Rampage



Το Red Bull Rampage προκαλεί τους mountain bike αθλητές να κατέβουν από μια απότομη, βραχώδη πλαγιά, σε διαδρομή της δική τους επιλογής. Αν και δεν είναι αγώνας ταχύτητας, υπάρχει γραμμή εκκίνησης και τερματισμού. Οι συμμετέχοντες και οι δύο συνεργάτες τους που φτυαρίζουν, έχουν μερικές ημέρες για να συνδέσουν αυτές τις δύο γραμμές δημιουργώντας την πιο εντυπωσιακή και πρωτότυπη διαδρομή.



Το βουνό δεν έχει φυσική διαδρομή προς τα κάτω, οπότε οι αθλητές αφού σχεδιάσουν τη δική τους διαδρομή θα πρέπει να τη διασχίσουν και να τερματίσουν στη γραμμή τερματισμού. Πρέπει να επιλέξουν τη διαδρομή που ταιριάζει καλύτερα

στο στυλ τους, φέρνοντας εις πέρας δύσκολα και εντυπωσιακά κόλπα ή δείχνοντας τεχνική δεξιοτεχνία.

Δεν υπάρχει χρονομέτρηση στο Red Bull Rampage - δεν είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο. Στον τελικό, οι αθλητές έχουν δύο προσπάθειες για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους και να βαθμολογηθούν από τους κριτές. Ο αθλητής με την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει, και στην περίπτωση ισοπαλίας, υπολογίζονται τα δύο runs μαζί.



Πρόσκληση & Επιλογή Αθλητών



Το Red Bull Rampage βασίζεται στην πρόσκληση. Οι αθλητές που τερμάτισαν στο Top 10 της προηγούμενης χρονιάς προκρίνονται αυτόματα στην διοργάνωση του ερχόμενου έτους. Οι υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνονται από wildcards, που επιλέγονται από επιτροπή πρώην συμμετεχόντων, επαγγελματιών αθλητών, κριτών και ειδικών του χώρου. Οι θέσεις που συμπληρώνονται από wildcard προσκλήσεις, δίνονται σε, ανερχόμενους freeride αθλητές που έχουν ξεχωρίσει μέσα στη χρονιά, αθλητές με εντυπωσιακά video parts ή εμφανίσεις σε άλλες διοργανώσεις, παλιούς συμμετέχοντες που επιστρέφουν με ισχυρή παρουσία ή αναβάτες που θεωρούνται ιδιαίτερα δημιουργικοί και καινοτόμοι στο freeride.



Τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες



Τις επόμενες ημέρες, το Red Bull Rampage υπόσχεται μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης, καθώς οι κορυφαίοι freeriders του κόσμου θα δοκιμάσουν τα όριά τους σε μια από τις πιο σκληρές και απρόβλεπτες πίστες της Γιούτα. Εντυπωσιακά άλματα, ακραία drops και απίστευτη ισορροπία θα συνδυαστούν με απαράμιλλη τεχνική δεξιότητα και δημιουργικότητα. Κάθε γραμμή, κάθε κόλπο, κάθε προσγείωση θα είναι μια απόδειξη του θάρρους, της ακρίβειας και της απόλυτης αφοσίωσης που απαιτεί το πιο απαιτητικό event freeride ποδηλασίας στον κόσμο.

* Οι shovel-wielders (κυριολεκτικά: «αυτοί που κρατούν φτυάρια») είναι τα μέλη της ομάδας υποστήριξης κάθε αθλητή στο Red Bull Rampage. Πρόκειται συνήθως για δύο άτομα που βοηθούν τον αθλητή να σκάψει, να χτίσει και να διαμορφώσει τη διαδρομή του στο βουνό πριν τον διαγωνισμό.