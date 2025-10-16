Το Mazda6e απέσπασε πέντε αστέρια από τον Euro NCAP

Το ολοκαίνουργιο Mazda6e πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στις πρόσφατες δοκιμές του οργανισμού Euro NCAP.

Στις δύο βασικές κατηγορίες, Προστασία Ενήλικου Επιβάτη και Προστασία Παιδιού Επιβάτη, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε εξαιρετικό ποσοστό 93%, ενώ αξιολογήθηκε με 74% για την Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 77% για τα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

Στην κατηγορία Προστασία Ενήλικου Επιβάτη, το Mazda6e σημείωσε 93%, αποσπώντας τη μέγιστη βαθμολογία στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης. Παρείχε καλή ή επαρκή προστασία σε όλα τα κρίσιμα σημεία του σώματος και στη δυσκολότερη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης σε στύλο. Ο αερόσακος μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, σχεδιασμένος για να μειώνει τραυματισμούς μεταξύ επιβατών σε πλευρικά ατυχήματα, απέδωσε πολύ καλά, ενώ τα στηρίγματα κεφαλής εμπρός και πίσω εξασφάλισαν αποτελεσματική προστασία από τραυματισμούς τύπου «whiplash» σε περίπτωση σύγκρουσης από πίσω.

Στην κατηγορία Προστασία Παιδιού Επιβάτη, το νέο πεντάθυρο hatchback σημείωσε επίσης 93%, με άριστες επιδόσεις στις δοκιμές μετωπικής και πλευρικής πρόσκρουσης που βασίζονται σε προσομοιώσεις παιδιών έξι και δέκα ετών. Η ορθή τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων (CRS Installation Check) έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ το σύστημα παρακολούθησης επιβατών, που προειδοποιεί τον οδηγό να μην αφήνει τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, αξιολογήθηκε θετικά.

Στην κατηγορία Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, το Mazda6e προσέφερε καλή ή επαρκή προστασία για τους πεζούς. Τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος (AEB) και Lane Support απέσπασαν τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία μοτοσικλετιστών, ενώ το όχημα τα πήγε εξίσου καλά στην προστασία ποδηλατών χάρη στο AEB και τα συστήματα προειδοποίησης ανοίγματος θυρών, φτάνοντας συνολικά το 74%.

Η πλούσια γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) του Mazda6e συνέβαλε στη βαθμολογία 77% στην κατηγορία Safety Assist. Το AEB αντέδρασε αποτελεσματικά σε άλλα οχήματα, το σύστημα ανίχνευσης κόπωσης και απόσπασης προσοχής λειτούργησε σωστά, το Lane Support System διόρθωνε ήπια την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ το Speed Assistance System αναγνώριζε τα τοπικά όρια ταχύτητας.

Στην οδηγική ασφάλεια συμβάλλουν επίσης το χαμηλό κέντρο βάρους, η ιδανική κατανομή βάρους 47:53 και τα εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά του. Η οδηγοκεντρική διάταξη του ταμπλό και το προηγμένο Human-Machine Interface (HMI) βοηθούν τον οδηγό να διατηρεί την προσοχή του στο δρόμο.

Το ολοκαίνουργιο Mazda6e συνδυάζει τη γιαπωνέζικη φιλοσοφία, τον προσεγμένο σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία, προσφέροντας μια ηλεκτρική οδηγική εμπειρία εκλεπτυσμένη, άνετη και απόλυτα ασφαλή.