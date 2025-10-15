OMODA & JAECOO: Έρχεται το International User Summit 2025, μια παγκόσμια πλατφόρμα καινοτομίας και συν-δημιουργίας με τους χρήστες

Από το λανσάρισμα της OMODA & JAECOO με τη γρήγορη επέκτασή της έως τη σημερινή σταθερή ανάπτυξη παγκοσμίως, κάθε βήμα της μάρκας καθοδηγείται από τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των χρηστών.

Μία παγκόσμια συνάντηση χρηστών τον Οκτώβριο στην Wuhu της Κίνας που ενισχύει τη συν-δημιουργία στο πλαίσιο της θεματικής “CO-CREATE CO-DEFINE”

Παρουσιάζονται οι τελευταίες τεχνολογικές και σχεδιαστικές καινοτομίες της μάρκας. Από την αρχιτεκτονική SNA ( Super Next Architecture ) και το Super Hybrid System έως την ESG φιλοσοφία, η OMODA & JAECOO επενδύει σε βιώσιμη καινοτομία, ασφάλεια και σχεδιασμό.

Σταθερή ανάπτυξη στην Ελλάδα ενισχύοντας την γκάμα των προϊόντων της καθώς και το δίκτυό της με νέες επενδύσεις και υποδομές.

Αυτή είναι η βάση του OMODA & JAECOO International User Summit 2025 που έρχεται τον Οκτώβριο: να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξελιχθούν από απλούς χρήστες προϊόντων σε συν-δημιουργούς του οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη της μάρκας βασίζεται σταθερά στις ανάγκες τους. Το OMODA & JAECOO International User Summit 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Οκτωβρίου στην πόλη Wuhu της Κίνας με κεντρικό θέμα “CO-CREATE CO-DEFINE”. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φεστιβάλ, ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία και την εξέλιξη της σχέσης της μάρκας με τους χρήστες, που ενσαρκώνει το όραμά της “Dare to be No.1”.

Το OMODA & JAECOO International User Summit 2025 θα φέρει κοντά χρήστες από όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουν από κοινού νέες δυνατότητες για το μέλλον της κινητικότητας. Αυτή η μεγάλη συνάντηση δεν είναι απλά ένα μέσο για εις βάθος αλληλεπίδραση μεταξύ της μάρκας και των χρηστών, αλλά και μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της στρατηγικής για παγκοσμιοποίηση και της οικολογικής φιλοσοφίας της OMODA & JAECOO. Αξιοποιώντας τη Full-Chain 4.0 Στρατηγική της, η μάρκα θα παρουσιάσει τις κορυφαίες στιγμές της μέσω τεσσάρων βασικών πυλώνων: Global Product Evolution, Journey Together, Connected Care, και Voices of the Future.

Το πρόγραμμα της διεθνούς συνάντησης κορυφής περιλαμβάνει τρεις κύριες ενότητες: NEXT SHOW + NEXT DRIVE + NEXT COOL, οι οποίες δημιουργούν μια καθηλωτική γιορτή με λανσαρίσματα προϊόντων, εμπειρίες οδήγησης και αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα.

Η ενότητα NeΧt Show, μέσω της αποκάλυψης της έξυπνης τεχνολογίας OMODA 3, του πρωτότυπου αυτοκινήτου OMODA 6 και της αρχιτεκτονικής SNA (Super Next Architecture), απεικονίζει την αξία της τεχνολογίας στην εμπειρία της οδήγησης.

Η ενότητα NeΧt Drive εμπλέκει τους χρήστες στη βελτίωση προϊόντων τόσο μέσω της εμπειρίας τους όσο και ως συν-δημιουργούς, σε πρωτοβουλίες όπως το OMODA 7 Intelligent Co-Creation Camp και το Hybrid Gemini Co-Creation Camp, διαμορφώνοντας σε βάθος τις εμπειρίες προϊόντων που εμπνέονται από το χρήστη.

Η OMODA & JAECOO Eco-Expo zone, με θέμα NeXt Cool, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, το ήθος της μάρκας και οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών συνδυάζονται σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον διαβίωσης και γίνονται μέρος της καθημερινότητας και των συνηθειών τους.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης και τεχνολογικής πρωτοπορίας για την OMODA & JAECOO

Η πλήρης εξέλιξη της OMODA & JAECOO από την προσφορά μεμονωμένων μοντέλων σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο οχημάτων, δείχνει όχι μόνο τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων, αλλά και ένα ολιστικό άλμα προς τα εμπρός σε σχέση με την καινοτομία στο σχεδιασμό, την τεχνολογική υπεροχή και την υπευθυνότητα της μάρκας.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό , η μάρκα έχει επιτύχει αναβάθμιση από την έκδοση Art in Motion 1.0 στην έκδοση 2.0-X , κάνοντας τα μοντέλα πιο ελκυστικά και μοναδικά.

Όσον αφορά την τεχνολογία και το σύστημα κινητήρα και μετάδοσης, βασισμένη στην κορυφαία παγκοσμίως Super Hybrid System (SHS) τεχνολογία της , η OMODA & JAECOO παρέχει στους χρήστες αποδοτικές λύσεις μετακίνησης νέας ενεργειακής τεχνολογίας. Έχει λανσάρει πολλά μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας που ενσωματώνουν την τεχνολογία SHS και σταδιακά χτίζει ένα παγκόσμιο matrix προϊόντων που καλύπτει διαφορετικά τμήματα της αγοράς με στόχο να εμπλουτίσει την γκάμα προϊόντων στο μέλλον .

Η ευφυΐα και η ασφάλεια έχουν αναδειχθεί ως βασικά σημεία αναφοράς της εξέλιξης των προϊόντων της OMODA & JAECOO. Η συνέργεια μεταξύ των συστημάτων AUTO PARK και ADAS βελτιώνει σημαντικά την οδηγική ευφυΐα και την άνεση. Πολλά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των OMODA 9 SHS και JAECOO 7 SHS, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, έχουν εξασφαλίσει συνεχόμενα την αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Euro NCAP , θέτοντας ένα παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας. Επιπλέον, το JAECOO 5 το οποίο αναμένεται και στη χώρα μας, έχει κερδίσει την πιστοποίηση Pet-Friendly Cabin από την TÜV SÜD για την εξαιρετική του απόδοση, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία μετακίνησης στην κατηγορία του τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα κατοικίδια.

Η OMODA & JAECOO ενσωματώνει την ESG πράσινη φιλοσοφία της (Πλαίσιο Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, με στόχο την έρευνα & ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από τον σχεδιασμό έως την τεχνολογία και από την τεχνητή νοημοσύνη έως την ασφάλεια, η OMODA & JAECOO συνεχίζει να εξελίσσεται σε όλες τις διαστάσεις. Αντανάκλαση αυτής της διαρκούς καινοτομίας αποτελεί η συνεργασία με την AiMOGA για την ανάπτυξη ανθρωποειδούς ρομπότ, που ενσωματώνει τη φιλοσοφία της μάρκας γύρω από την ευφυή τεχνολογία, την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής στο μέλλον.

Στην Ελλάδα, συνεχίζει να διαγράφει μία διαρκή ανοδική πορεία στις πωλήσεις, με τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα χαρακτηριστικά και τη μοναδική σχεδιαστική της ταυτότητα να επιβεβαιώνει τη δυναμική της και να δημιουργεί γερές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της στη χώρα.

Στηριζόμενη στην αξιοπιστία και τη δύναμη του Ομίλου Emil Frey, που επίσης εκπροσωπεί τη Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO επενδύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων και πλήρως εξουσιοδοτημένων σημείων εκθέσεων και συνεργείων. Το δίκτυο αυτό, που σήμερα αριθμεί εννέα σημεία πανελλαδικά, αποδεικνύει τη δέσμευση της μάρκας στην ποιότητα και τη συνέπεια προς τον πελάτη. Παράλληλα, μέσω του logistics center του Ομίλου, διασφαλίζεται άμεση διαθεσιμότητα και επάρκεια ανταλλακτικών προσφέροντας γρήγορη εξυπηρέτηση. Στο επόμενο διάστημα, η μάρκα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τη γκάμα της στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσίας της.