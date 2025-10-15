Διατηρεί το δίδυμό της και το 2026 η Mercedes

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα και επιβεβαίωσε η F1, ο Τζορτζ Ράσελ και ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα είναι «ομόσταυλοι» και του χρόνου, στη νέα υβριδική εποχή.

Ο Τότο Βολφ αποφάσισε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Τζορτζ Ράσελ που βρίσκεται στην «αγκαλιά» της Mercedes από το 2015 και οδηγεί το γερμανικό μονοθέσιο από το 2022 προερχόμενος από διετία στη Williams. Μαζί έχουν πανηγυρίσει πέντε νίκες, οι δυο φέτος, μπαίνοντας «σφήνα» στις McLaren και τον Μαξ Φερστάπεν σε Καναδά και Σιγκαπούρη.

Όσον αφορά τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο φετινός «rookie» έχει δείξει πολύ καλά δείγματα παρά το γεγονός ότι συμπλήρωσε 19 χρόνια ζωής τον Αύγουστο. Σε 18 αγώνες ο Ιταλός «πιλότος» έχει συλλέξει 88 πόντους και έχει ανεβεί στο βάθρο μία φορά, στον Καναδά με νικητή τον Ράσελ, όπου έγινε ο τρίτος νεότερος οδηγός που τα καταφέρνει.

«Θέλουμε να πάρουν τον χρόνο τους», ήταν το μήνυμα του Τότο Βολφ μετά την ανακοίνωση για την παραμονή των Ράσελ και Αντονέλι. Πλέον, «ορφανές» για το 2026 έχουν μείνει οι δυο θέσεις στη Racing Bulls (σ.σ. Χάτζαρ και Λόσον τις κατέχουν) και από μία σε Red Bull και Alpine, δηλαδή πλάι σε Μαξ Φερστάπεν και Πιερ Γκασλί, αντίστοιχα.