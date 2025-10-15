ELECTRIC BONUS: Νέες τιμές BYD με όφελος έως 13.500 €

Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση και Νο 1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα*, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, παρουσιάζει νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές για όλη τη γκάμα των επτά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της, μέσα από το πρόγραμμα “ELECTRIC BONUS”.

Με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και επιπλέον όφελος 1.500 € από την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου, οι αγοραστές μπορούν να εξοικονομήσουν έως 13.500 € συνολικά*, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ.

DOLPHIN SURF από 17.290 €

Το «World Urban Car of the Year» φέρνει την τεχνολογία της BYD σε πιο προσιτή μορφή, με ευελιξία, κορυφαία ασφάλεια χάρη στην Blade Battery και πλούσιο εξοπλισμό.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Active 30 kWh 65 / 89 20.790 € 500 € 3.000 € 17.290 € Boost 43,2 kWh 65 / 89 23.790 € 800 € 3.000 € 19.990 € Comfort 43,2 kWh 115 / 157 25.990 € 1.500 € 3.000 € 21.490 €

DOLPHIN από 23.990 €

Το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό στην Ελλάδα* συνεχίζει ακάθεκτο, με αυτονομία έως 559 km, κορυφαίο εξοπλισμό και χώρους για όλη την οικογένεια.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Design 60,4 kWh 150 / 204 28.990 € 2.000 € 3.000 € 23.990 €

ATTO 2 από 24.490 €

Το ολοκαίνουργιο B-SUV της BYD, με δυναμικό σχεδιασμό, πλούσια τεχνολογία και κινητήρα 177 PS, προσφέρει εξαιρετική σχέση τιμής-εξοπλισμού.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Active 45,1 kWh 130 / 177 29.990 € 2.500 € 3.000 € 24.490 € Boost 45,1 kWh 130 / 177 31.990 € 3.500 € 3.000 € 25.490 €

ATTO 3 MY25 από 28.990 €

Το best-seller των C-SUV ανανεώνεται και επιστρέφει πιο πλήρες από ποτέ, με ενισχυμένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Comfort 2025 60,4 kWh 150 / 204 37.990 € 6.000 € 3.000 € 28.990 € Design 2025 60,4 kWh 150 / 204 39.990 € 6.000 € 3.000 € 30.990 €

SEAL από 39.990 €

Το δυναμικό σεντάν της BYD, με τεχνολογία CTB (Cell-to-Body) και έως 530 PS, συνδυάζει επιδόσεις, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Design RWD 82,5 kWh 230 / 313 47.990 € 5.000 € 3.000 € 39.990 € Excellence AWD 82,5 kWh 390 / 530 50.990 € 3.500 € 3.000 € 44.490 €

SEAL U από 34.500 €

Το πολυτελές D-SUV της BYD, με κορυφαία Blade Battery, ευρύχωρη καμπίνα και δύο επιλογές μπαταρίας (71,8 kWh & 87 kWh).

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Comfort 71,8 kWh 160 / 218 45.500 € 8.000 € 3.000 € 34.500 € Design 87 kWh 160 / 218 48.990 € 9.000 € 3.000 € 36.990 €

SEALION 7 από 43.990 €

Η σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV. Με iTAC ανάρτηση, δομή Cell-to-Body, Blade Battery και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,5 δευτ.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς (kW/PS) Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Τελική τιμή Comfort RWD 82,5 kWh 230 / 313 49.990 € 3.000 € 3.000 € 43.990 € Design AWD 82,5 kWh 390 / 532 52.990 € 3.000 € 3.000 € 46.990 € Excellence AWD 91,3 kWh 390 / 532 56.490 € 4.500 € 3.000 € 48.990 €

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται από 6ετή εγγύηση (ή 150.000 km), 8ετή εγγύηση μπαταρίας (200.000 km) και 8ετή εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (150.000 km).