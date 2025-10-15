ELECTRIC BONUS: Νέες τιμές BYD με όφελος έως 13.500 €

Με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και επιπλέον όφελος 1.500 € από την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου, οι αγοραστές μπορούν να εξοικονομήσουν έως 13.500 € συνολικά*, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ.
DOLPHIN SURF από 17.290 €
Το «World Urban Car of the Year» φέρνει την τεχνολογία της BYD σε πιο προσιτή μορφή, με ευελιξία, κορυφαία ασφάλεια χάρη στην Blade Battery και πλούσιο εξοπλισμό.
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Active
|30 kWh
|65 / 89
|20.790 €
|500 €
|3.000 €
|17.290 €
|Boost
|43,2 kWh
|65 / 89
|23.790 €
|800 €
|3.000 €
|19.990 €
|Comfort
|43,2 kWh
|115 / 157
|25.990 €
|1.500 €
|3.000 €
|21.490 €
DOLPHIN από 23.990 €
Το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό στην Ελλάδα* συνεχίζει ακάθεκτο, με αυτονομία έως 559 km, κορυφαίο εξοπλισμό και χώρους για όλη την οικογένεια.
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Design
|60,4 kWh
|150 / 204
|28.990 €
|2.000 €
|3.000 €
|23.990 €
ATTO 2 από 24.490 €
Το ολοκαίνουργιο B-SUV της BYD, με δυναμικό σχεδιασμό, πλούσια τεχνολογία και κινητήρα 177 PS, προσφέρει εξαιρετική σχέση τιμής-εξοπλισμού.
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Active
|45,1 kWh
|130 / 177
|29.990 €
|2.500 €
|3.000 €
|24.490 €
|Boost
|45,1 kWh
|130 / 177
|31.990 €
|3.500 €
|3.000 €
|25.490 €
ATTO 3 MY25 από 28.990 €
Το best-seller των C-SUV ανανεώνεται και επιστρέφει πιο πλήρες από ποτέ, με ενισχυμένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό.
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Comfort 2025
|60,4 kWh
|150 / 204
|37.990 €
|6.000 €
|3.000 €
|28.990 €
|Design 2025
|60,4 kWh
|150 / 204
|39.990 €
|6.000 €
|3.000 €
|30.990 €
SEAL από 39.990 €
Το δυναμικό σεντάν της BYD, με τεχνολογία CTB (Cell-to-Body) και έως 530 PS, συνδυάζει επιδόσεις, πολυτέλεια και ασφάλεια.
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Design RWD
|82,5 kWh
|230 / 313
|47.990 €
|5.000 €
|3.000 €
|39.990 €
|Excellence AWD
|82,5 kWh
|390 / 530
|50.990 €
|3.500 €
|3.000 €
|44.490 €
SEAL U από 34.500 €
Το πολυτελές D-SUV της BYD, με κορυφαία Blade Battery, ευρύχωρη καμπίνα και δύο επιλογές μπαταρίας (71,8 kWh & 87 kWh).
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Comfort
|71,8 kWh
|160 / 218
|45.500 €
|8.000 €
|3.000 €
|34.500 €
|Design
|87 kWh
|160 / 218
|48.990 €
|9.000 €
|3.000 €
|36.990 €
SEALION 7 από 43.990 €
Η σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV. Με iTAC ανάρτηση, δομή Cell-to-Body, Blade Battery και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,5 δευτ.
|Έκδοση
|Μπαταρία
|Ισχύς (kW/PS)
|Τιμή
|Electric Bonus
|Επιδότηση ΚΗ3
|Τελική τιμή
|Comfort RWD
|82,5 kWh
|230 / 313
|49.990 €
|3.000 €
|3.000 €
|43.990 €
|Design AWD
|82,5 kWh
|390 / 532
|52.990 €
|3.000 €
|3.000 €
|46.990 €
|Excellence AWD
|91,3 kWh
|390 / 532
|56.490 €
|4.500 €
|3.000 €
|48.990 €
Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται από 6ετή εγγύηση (ή 150.000 km), 8ετή εγγύηση μπαταρίας (200.000 km) και 8ετή εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (150.000 km).