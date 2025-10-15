Το ηλεκτρικό που παίρνεις τώρα με 250 ευρώ το μήνα

Αν οδηγείς ακόμη ένα αυτοκίνητο παλαιότερης τεχνολογίας και οι καθημερινές σου διαδρομές δεν ξεπερνούν τα 50 χλμ, τότε ξέρεις καλά πόσο πονάει η αντλία.

Οι μηνιαίες δαπάνες για καύσιμα φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 250 ευρώ, ένα ποσό που πλέον ισοδυναμεί με… ένα ολόκληρο ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E.

Γιατί να συνεχίζεις, λοιπόν, να «καις» τα χρήματά σου; Με το προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ford Finance, μπορείς να οδηγήσεις σήμερα το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford, πληρώνοντας μόλις 250 ευρώ τον μήνα, δηλαδή όσο κόστιζε κάθε μήνας βενζίνης.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη:

Προκαταβολή από 20%

Επιτόκιο 3,99%

Αποπληρωμή έως και σε 84 μήνες

Το νέο Puma Gen-E είναι το πιο προηγμένο B-SUV της Ford: με κορυφαία ενεργειακή απόδοση, εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος και τεχνολογίες αιχμής που κάνουν κάθε διαδρομή απλούστερη, πιο ήσυχη και πιο “καθαρή”.

Επιπλέον, οι δαπάνες συντήρησης είναι ελάχιστες και η φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους σταθμούς παραμένει ιδιαίτερα οικονομική, ειδικά όταν αξιοποιείται ο οικιακός φορτιστής.

Και επειδή η Ford δεν σταματά στη διάθεση του αυτοκινήτου, συνοδεύει το νέο Puma Gen-E με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ford PowerPromise. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που προσφέρει: