Είναι όντως καλύτερα ο Μίκαελ Σουμάχερ; «Υπέγραψε κράνος για φιλανθρωπικό σκοπό»

Παρότι δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη και επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τον Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται πως η υγεία του παρουσιάζει μια ελαφρά βελτίωση.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει Γάλλος δημοσιογράφος της Equipe ο οποίος έκανε γνωστό ότι ο θρύλος της Formula 1 υπέγραψε τα αρχικά του σε ένα κράνος το οποίο προοριζόταν για φιλανθρωπικό σκοπό.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα», είπε ο Stefan L'Hermitte, στο RTL και συμπλήρωσε ότι «φέτος κατάφερε να υπογράψει ένα κράνος! Ήταν για την φιλανθρωπική εκδήλωση Race Against Dementia του Jackie Stewart. Μήπως η σύζυγός του του κράτησε το χέρι; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα θετικό σημάδι για τον Μίκαελ».

Η Daily Mail, πάντως, γράφει ότι για να μπορέσει να υπογράψει ο Σουμάχερ το κράνος, χρειάστηκε να του κρατήσει το χέρι η σύζυγός του Κορίνα.

Όπως, δε, παραδέχθηκε και ο Stefan L'Hermitte «η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν τον έχουμε δει να περπατάει και δεν μπορεί να μιλήσει. Ξέρουμε ότι μπορεί να αναπνέει και μπορεί να αλληλεπιδρά με την οικογένειά του, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι καλά».

Το 2013, ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε ένα σοβαρό ατύχημα σκι κατά την διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Μεριμπέλ της Γαλλίας, και από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Οι φήμες για την υγεία του δίνουν και παίρνουν αλλά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και ελάχιστοι είναι αυτοί που τον βλέπουν στην ιδιωτική κλινική που έχει φτιάξει η σύζυγός του στο σπίτι τους.