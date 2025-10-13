Jeep με όφελος 10.000 ευρώ!

Ταυτισμένο με το προφίλ περιπέτειας που αναβλύζει από το DNA της Jeep, το Compass PHEV 4xe είναι ένα πανίσχυρο SUV με 240 HP, αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση αντάξια του ονόματος της μάρκας.

Όλες οι εκδόσεις του Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη καθώς και 8 για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός.

Τώρα, το Compass PHEV 4xe γίνεται πιο προσιτό από ποτέ καθώς συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια ύψους €10.000 που διαμορφώνει την εισαγωγική τιμή στις €37.500 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude. Έτσι το μοντέλο καθίσταται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία διαθέτοντας παράλληλα πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό: Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και infotainment με οθόνη αφής 10,1”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, εμπρός και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18”, keyless entry, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ενεργό cruise control και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Για την περιορισμένης παραγωγής έκδοση North Star η τιμή είναι €39.900 και ο εξοπλισμός της διαθέτει επιπλέον του Altitude ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, καθίσματα με ειδικές επενδύσεις που πλένονται και αισθητικές λεπτομέρειες που την κάνουν να ξεχωρίζει. Η πιο πλούσια επιλογή είναι η Business με €41.300, διαθέτοντας επιπλέον του Altitude βάση ασύρματης φόρτισης κινητού, χώρο αποσκευών με ηλεκτρική πόρτα και hands-free λειτουργία, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο παρκάρισμα, ενεργό cruise control και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος.

Υιοθετώντας κορυφαία τεχνολογία, το σύστημα κίνησης του Jeep Compass PHEV 4xe αποτελείται από υβριδικό κινητήρα με 180 HP που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων και έναν ηλεκτρικό με 60 HP που κινεί τους πίσω και εξασφαλίζει τετρακίνηση όποτε και για όσο χρειάζεται. Οι επιδόσεις είναι πολύ ισχυρές με επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 7,3”, ενώ υπάρχει και δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις.