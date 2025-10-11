Πόλεμος νεύρων στη Formula 1 – Ο Πιάστρι πιέζει τη McLaren με όπλο τη Ferrari!

Οι ισορροπίες στο grid της Formula 1 δοκιμάζονται, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης από τη McLaren σε αντίπαλη ομάδα, με το όνομα της Ferrari ακούγεται όλο και πιο δυνατά.

Το ρεπορτάζ του F1 Oversteer αναφέρει ότι ο Αυστραλός οδηγός, αν και δεσμεύεται με τη McLaren έως το 2028, ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις φήμες περί ενδιαφέροντος από το Μαρανέλο ως μοχλό πίεσης προς τη διοίκηση του Γουόκινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πιάστρι «έχει στρέψει το βλέμμα του» προς τη Ferrari για το 2027, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τον ρόλο και τη μεταχείριση που έχει φέτος εντός ομάδας. Η διαρροή, τονίζεται, μπορεί να λειτουργεί ως τακτική διαπραγμάτευσης ενόψει της νέας εποχής κανονισμών του 2026.

Από τη Ferrari δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο· ωστόσο, η Scuderia αναζητά σταθερό παρτενέρ για τον Σαρλ Λεκλέρ, και ο Πιάστρι θεωρείται από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της γενιάς του.

Η McLaren, από την πλευρά της, επαναλαμβάνει ότι ο Αυστραλός αποτελεί «μακροπρόθεσμο πυλώνα του project» και πως κάθε φήμη περί αποχώρησης είναι ανυπόστατη.

Παρά ταύτα, το paddock βράζει.

Ο 23χρονος Πιάστρι έχει ανεβάσει ραγδαία τη χρηματιστηριακή του αξία, κι αν τελικά οι σχέσεις με τη McLaren ψυχρανθούν, η μετακίνηση σε ομάδα πρώτης γραμμής, όπως η Ferrari, θα μπορούσε να προκαλέσει ντόμινο αλλαγών ενόψει του 2027.