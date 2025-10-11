Volkswagen Group: 6,6 εκατ. παραδόσεις και ρεκόρ ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη

Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία και ηγετικό momentum, ο Όμιλος Volkswagen ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια αγορά.

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, οι παραδόσεις οχημάτων ανήλθαν σε 6,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η άνοδος αυτή αντανακλά τη δυναμική της εκτεταμένης προϊοντικής ανανέωσης του Ομίλου, με 60 νέα μοντέλα των brands Volkswagen, Audi, Skoda κλπ. που παρουσιάστηκαν την τελευταία διετία. Παρά τις προκλήσεις στις αγορές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ισχυρές επιδόσεις σε Νότια Αμερική (+15%), Δυτική Ευρώπη (+3%) και Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (+10%) οδήγησαν σε καθαρή θετική πορεία.

Στην Ευρώπη, περισσότερα από 2,9 εκατομμύρια οχήματα του Ομίλου Volkswagen παραδόθηκαν, καταγράφοντας άνοδο 4,1% συνολικά και 8% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ στη Γερμανία η αύξηση έφτασε το 4,6%.

Στη Νότια Αμερική, οι πωλήσεις των brands του Ομίλου Volkswagen σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη +14,9%, με την αγορά της Βραζιλίας να ενισχύεται κατά 6,8%. Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, η πτώση παρέμεινε ελεγχόμενη (–2,8%) ενόψει των νέων ηλεκτρικών λανσαρισμάτων του Ομίλου στην Κίνα, με τις παραδόσεις να ξεπερνούν 2.207.000 οχήματα.

Ισχυρή δυναμική στα ηλεκτρικά

Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε και φέτος τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου Volkswagen. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 42%, φτάνοντας τις 717.500 μονάδες. Η Ευρώπη σημείωσε άνοδο +78%, οι ΗΠΑ +85%, ενώ στην Κίνα καταγράφηκε προγραμματισμένη μείωση (-43%) λόγω της επικείμενης παρουσίασης νέων μοντέλων.

Το ποσοστό συμμετοχής των ηλεκτρικών στο σύνολο των παραδόσεων αυξήθηκε σημαντικά, από 8% σε 11% παγκοσμίως και από 12% σε 20% στη Δυτική Ευρώπη. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων ηλεκτρικών μοντέλων συγκαταλέγονται τα Volkswagen ID.4 / ID.5, ID.3, Audi Q4 e-tron και Q6 e-tron, Skoda Elroq και Skoda Enyaq. Με μερίδιο αγοράς περίπου 27%, ο Όμιλος Volkswagen παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς BEV.

Πίνακας με τα κορυφαία ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen.

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025

Θέση Μοντέλο Παραδόσεις (οχήματα)

1 Volkswagen ID.4 / ID.5 128.900

2 Volkswagen ID.3 88.800

3 Audi Q4 e-tron (περ. Sportback) 65.700

4 Audi Q6 e-tron (περ. Sportback) 63.800

5 Skoda Elroq 60.400

6 Skoda Enyaq (περ. Coupé) 58.100

7 Volkswagen ID.7 (περ. Tourer) 55.500

8 Volkswagen ID. Buzz (περ. Cargo) 42.900

9 Porsche Macan 36.300

10 CUPRA Born 32.900

Άνοδος στις παραγγελίες και στα plug-in υβριδικά

Οι παραγγελίες στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 17% στο εννεάμηνο, ενώ οι παραγγελίες για BEV παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο +64%, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου το 22% του συνόλου. Παράλληλα, οι παραδόσεις Plug-in Hybrid (PHEV) αυξήθηκαν κατά 55%, φτάνοντας τις 299.000 μονάδες. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα νέα PHEV του Ομίλου Volkswagen οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις και την ηλεκτρική αυτονομία τους που φτάνουν έως 143 km.

«Η στρατηγική μας αποδίδει»

Ο Marco Schubert, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Πωλήσεων του Ομίλου Volkswagen, δήλωσε:

«Η θετική δυναμική των brands μας αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Οι πελάτες ανταποκρίνονται με εμπιστοσύνη στα νέα μας μοντέλα, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν βασικό παράγοντα της αναπτυξιακής μας πορείας. Συνεχίζουμε με συνέπεια την εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου σε όλες τις αγορές.»

Με τις επιδόσεις αυτές, ο Όμιλος Volkswagen επιβεβαιώνει τη θέση του ως ηγέτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, επαναπροσδιορίζοντας με αυτοπεποίθηση το μέλλον της βιώσιμης και ηλεκτρικής κινητικότητας.