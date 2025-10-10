Ο Τζόνι Χέρμπερτ μιλά για την αναγέννηση του Μαξ Φερστάπεν και εξηγεί γιατί ο Ολλανδός παραμένει «ζωντανός» στη μάχη του τίτλου.

Ο Μαξ Φερστάπεν αρνείται να κατεβάσει ταχύτητα και ο πρώην πιλότος της Φόρμουλα 1, Τζόνι Χέρμπερτ, δεν έχει καμία αμφιβολία πως ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι για το πέμπτο του στέμμα.

Ο Φερστάπεν μετρά πλέον τέσσερις συνεχόμενους αγώνες στο βάθρο (δύο νίκες και δύο δεύτερες θέσεις), αποτελέσματα που τον επανέφεραν δυναμικά απέναντι στους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, οι οποίοι κυριαρχούν φέτος με τη McLaren MCL39. Παρότι βρίσκεται 63 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι, ο Ολλανδός της Red Bull Racing δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στα έξι Grand Prix που απομένουν.

Ο Χέρμπερτ, μιλώντας στο bettinglounge.co.uk, θεωρεί ότι η φόρμα του Φερστάπεν και η ισορροπία που έχει βρει ξανά με τη RB21, τον κρατούν μέσα στη διεκδίκηση: «Μπορείς να τον αποκλείσεις; Ρεαλιστικά, ίσως να μην έχει πολλές πιθανότητες αν οι άλλοι δύο συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Αλλά η Φόρμουλα 1 έχει αποδείξει πως τίποτα δεν τελειώνει πριν πέσει η καρό σημαία.

Θα χρειαστεί και λίγη τύχη, να 'κόψουν' οι δύο τους βαθμούς μεταξύ τους και να του δώσουν την ευκαιρία να πλησιάσει. Όμως δεν μπορείς να τον ξεγράψεις. Δείχνει ξανά άνετος, η ισορροπία του μονοθέσιου έχει βελτιωθεί και υπάρχει αυτή η “αρμονία” που του έλειπε».

Η επιστροφή του Φερστάπεν στις επιτυχίες δεν είναι τυχαία. Η Red Bull, υπό τη νέα ηγεσία του Λοράν Μέκις, βρήκε ρυθμό και σταθερότητα, ενώ η αναβάθμιση του δαπέδου που παρουσιάστηκε στο Grand Prix της Ιταλίας άλλαξε τη συμπεριφορά της RB21. Ο Ολλανδός επανήλθε στις νίκες στο Μόντσα και από τότε δείχνει πιο επικίνδυνος από ποτέ.

Ο Χέρμπερτ, που έτρεξε στη Φόρμουλα 1 από το 1989 έως το 2000, πιστεύει πως αν ο Φερστάπεν κατορθώσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ με πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα, αυτό θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του σπορ: «Θα είναι αξιοθαύμαστο αν σκεφτεί κανείς πού βρισκόταν η Red Bull πριν από λίγους μήνες. Θα είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στη Φόρμουλα 1, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα το δούμε. Όλοι θεωρούσαν πως η υπόθεση τίτλος είχε τελειώσει, ένα καθαρό 1-2 για τη McLaren, τέλος. Αν υπάρχει κάποιος στο grid που μπορεί να το γυρίσει, αυτός είναι ο Μαξ».

Ο 28χρονος Ολλανδός δείχνει πιο ώριμος από ποτέ. Και καθώς η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία, κανείς δεν τολμά να τον ξεγράψει. Γιατί αν κάτι απέδειξε ο Φερστάπεν τα τελευταία χρόνια, είναι πως όταν βρει ρυθμό, δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του.