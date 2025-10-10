Μπηχτές Βολφ για Χόρνερ: «Κανείς δεν είναι πάνω από τη Formula 1»

Ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ, σχολίασε την αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη Red Bull Racing, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι μια «έγκαιρη υπενθύμιση» πως στη Φόρμουλα 1 κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από το ίδιο το άθλημα.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Αυστριακός team principal υπογράμμισε ότι η Φόρμουλα 1 είναι ένα οικοσύστημα που κινείται και εξελίσσεται συνεχώς, ανεξάρτητα από πρόσωπα και ονόματα: «Η Φόρμουλα 1 έχει επιβιώσει από εμβληματικές προσωπικότητες και τεράστιες φυσιογνωμίες. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος. Το άθλημα θα προχωρά πάντα μπροστά, γιατί είναι χτισμένο σε ισχυρά θεμέλια και τεράστια ιστορία».

Ο Βολφ απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στον πρώην αντίπαλό του, ωστόσο άφησε αιχμές για το πώς οι εσωτερικές δυναμικές μπορούν να αλλάξουν μια ομάδα από τη μία στιγμή στην άλλη: «Σε κάθε οργανισμό υπάρχουν περίοδοι έντασης, όμως αυτό που μετράει είναι η συνέχεια και η διαφάνεια. Στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχουν ήρωες που στέκονται πάνω από την ομάδα ή το σπορ. Όλα κρίνονται στην πίστα και στην αξιοπιστία της δουλειάς σου».

Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει στο φινάλε του, ο Βολφ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τη Mercedes στον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως το άθλημα παραμένει πιο δυνατό από κάθε ατομική φιλοδοξία.