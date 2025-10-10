Jeep Avenger: Νέες προσφορές και σούπερ τιμή εκκίνησης

Με νέα πακέτα προωθητικών ενεργειών επανέρχεται το Jeep Avenger, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του στην αγορά, όπου ήδη έχει ξεπεράσει τις 200.000 πωλήσεις πανευρωπαϊκά. Το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα €2.000, ανεξαρτήτως έκδοσης ή επιπέδου εξοπλισμού.

Η βασική 1.2T 100 HP Longitude, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ξεκινά πλέον από €21.990, τιμή που περιλαμβάνει το μέγιστο προωθητικό όφελος των €2.000.

Στην κατηγορία των υβριδικών, η έκδοση e-Hybrid 110 HP με αυτόματο κιβώτιο ξεχωρίζει ιδιαίτερα στο επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business, με τιμή €25.000, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και λιανική τιμή προ φόρων κάτω από €20.000, στοιχείο που σημαίνει μηδενική φορολογία για εταιρική χρήση.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο πλούσιο, το Altitude προσφέρεται στα €25.390 (θερμική) και €27.890 (e-Hybrid), με όφελος €1.300, ενώ στην κορυφή της γκάμας, το Summit e-Hybrid κοστίζει €30.690, με όφελος €800.

Οι εκπτώσεις επεκτείνονται και στις τετρακίνητες εκδόσεις 4xe, οι οποίες αποδίδουν 145 ίππους και ενσωματώνουν ηλεκτροκινητήρα 28,5 ίππων στον πίσω άξονα, προσφέροντας κορυφαίες εκτός δρόμου επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας.Το Avenger 4xe διαθέτει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος (210 mm), διακριτικές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις και πληρέστατο εξοπλισμό. Η έκδοση Upland ξεκινά από €33.690, ενώ η συλλεκτική The North Face από €41.190, αμφότερες με όφελος €800.

Με συμπαγείς διαστάσεις για την πόλη, αυθεντικό χαρακτήρα Jeep και πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στα B-SUV. Παραδίδεται ετοιμοπαράδοτο, συνοδεύεται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και 4 χρόνια οδικής βοήθειας, ενώ δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής εξατομίκευσης ώστε κάθε οδηγός να δημιουργήσει το δικό του ξεχωριστό Jeep.