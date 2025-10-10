Η Mercedes-Benz συντάσσεται με την πρωτοβουλία «Renewable Carbon Initiative»

Η Mercedes-Benz είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Renewable Carbon Initiative» (RCI), σηματοδοτώντας ένα πρωτοποριακό βήμα προς εξαρτήματα οχημάτων χωρίς ορυκτό άνθρακα.

οχημάτων χωρίς ορυκτό άνθρακα. Η πρωτοβουλία, που ιδρύθηκε από το ινστιτούτο nova-Institute, συγκεντρώνει ηγετικές εταιρείες από τους κλάδους της χημείας, της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όλοι μαζί μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να αντικαταστήσουν πλήρως τις πηγές ορυκτού άνθρακα με ανανεώσιμες εναλλακτικές που προέρχονται από βιομάζα, αξιοποίηση CO₂ και ανακύκλωση.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τη μείωση των ορυκτών πόρων και την προώθηση πιο βιώσιμων εναλλακτικών, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία “RCI” εντάσσεται απόλυτα στη δέσμευση της Mercedes-Benz για υπεύθυνη χρήση των πόρων. Εστιάζει στον στρατηγικό πυλώνα «Χρήση Πρώτων Υλών & Κυκλική Οικονομία», ο οποίος υπερβαίνει τα μεμονωμένα προϊόντα. Μαζί με εταίρους όπως οι BASF, Covestro, Michelin, Continental και WWF, η μάρκα με το αστέρι επιδιώκει να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για μία κυκλική οικονομία βασισμένη στον άνθρακα, εξαλείφοντας παράλληλα τη χρήση ορυκτών πρώτων υλών.

Συγκεκριμένα πιλοτικά έργα έχουν ήδη προγραμματιστεί για το 2026: η Mercedes-Benz διερευνά τη δέσμευση και αξιοποίηση άνθρακα («Carbon Capture») για την παραγωγή πλαστικών αυτοκινήτων, βιολογικής προέλευσης πηγές άνθρακα για την κατασκευή εξαρτημάτων, καθώς και ανακύκλωση άνθρακα. Τα μέτρα αυτά στηρίζουν την εφαρμογή της βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής της μάρκας και συμβάλλουν στη διατήρηση των πόρων, την κυκλικότητα και τελικά την απανθρακοποίηση.

«Η ένταξη στην πρωτοβουλία “Renewable Carbon Initiative” αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία μετάβασης προς τις ανανεώσιμες πηγές άνθρακα σε συνεργασία με ισχυρούς εταίρους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, απαλλαγμένων από ορυκτά.» Dr. Ulf Zillig, Vice President Group Research, Sustainability and RD Functions της Mercedes-Benz AG

Με την ένταξή της στην “RCI”, η Mercedes-Benz διευρύνει τον κύκλο των στρατηγικών συνεργατών της, εντάσσοντας σε αυτούς καινοτόμες start-ups και κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο καινοτομίας της για βιώσιμες λύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Επιπλέον, το 2023, προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 87% του ετήσιου όγκου αγορών της Mercedes-Benz υπέγραψαν μια Επιστολή Δέσμευσης, συμφωνώντας να προμηθεύουν την εταιρεία αποκλειστικά με υλικά παραγωγής ουδέτερα ως προς τον «καθαρό άνθρακα» (net carbon-neutral)1 στο μέλλον. Με την πρόσβαση σε εξειδικευμένες τεχνολογίες και δίκτυα ανανεώσιμου άνθρακα, η Mercedes-Benz μπορεί να επιταχύνει περαιτέρω τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία “RCI” αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στον ενεργό ρόλο της Mercedes-Benz στη διαμόρφωση του μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα υπερβαίνει κατά πολύ τα μεμονωμένα προϊόντα: με motto το «Tomorrow drives Mercedes-Benz», η βιωσιμότητα είναι σταθερά ενσωματωμένη στη στρατηγική της εταιρείας, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.