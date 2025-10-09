130 χρόνια Skoda και το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών γράφει τη δική του ιστορία

Στον απόηχο των 130 χρόνων ιστορίας της, η Skoda παρουσιάζει το νέο Fabia 130 years – μια επετειακή έκδοση -περιορισμένης παραγωγής- που συνδυάζει δυναμισμό, τεχνολογική ακρίβεια και αγωνιστικό DNA.

Με τον κινητήρα 1.5 TSI 130 kW / 177 PS, σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 7,4’’, το νέο Fabia 130 years αποτελεί το ταχύτερο Fabia παραγωγής που έχει παρουσιαστεί ποτέ.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 years προσφέρει ακόμη πιο αιχμηρή οδική συμπεριφορά, ενισχυμένη απόκριση και μοναδική αισθητική ταυτότητα.

Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, το νέο Fabia 130 αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

177 ίπποι και 7,4’’ – επιδόσεις που ξεχωρίζουν

Η καρδιά του Fabia 130 years είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS και 250 Nm ροπής.

Το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της Skoda Auto αναβάθμισε κρίσιμα εξαρτήματα – όπως την πολλαπλή εισαγωγής και τον αποσβεστήρα κραδασμών – ώστε να ανταποκρίνονται στη μεγαλύτερη ισχύ και στις αυξημένες στροφές λειτουργίας.

Το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για ταχύτερες αλλαγές, διπλές μεταβάσεις στο Sport Mode και νέα λογική φρεναρίσματος για άμεση επαναεπιτάχυνση. Αποτέλεσμα:

0–100 km/h σε 7,4’’ ,

60–100 km/h σε 3,8’’ ,

80–120 km/h σε 4,8’’ ,

με τελική ταχύτητα 228 km/h – επιδόσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική πλευρά του Fabia.

Ανάρτηση -15 mm και ρύθμιση ακριβείας

Το Fabia 130 years διαθέτει σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας κορυφαία σταθερότητα και αίσθηση ελέγχου. Το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο άμεση πληροφόρηση και καλύτερη απόκριση, με προγράμματα Normal και Sport που προσαρμόζονται στις οδηγικές προτιμήσεις.

Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση στο δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων (ASR/ESC):

ASR Off , για ελεγχόμενη ολίσθηση σε ασφαλείς συνθήκες,

ASR Sport + ESC Sport , για μεγαλύτερη ελευθερία τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο «ζωντανή» και αυθεντική οδηγική εμπειρία.

Σχεδίαση με αναφορές στα αγωνιστικά Fabia Rally2

Το Fabia 130 years ξεχωρίζει με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, καθώς και με ειδικά σήματα “130” στα φτερά και την πίσω πόρτα. Οι προβολείς Bi-LED με μαύρα πλαίσια, οι ζάντες 18” Libra και η μαύρη διακοσμητική λωρίδα στο πίσω μέρος παραπέμπουν ευθέως στα αγωνιστικά Fabia Rally2. Οι διπλές απολήξεις εξάτμισης υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα, ενώ οι τέσσερις διαθέσιμοι χρωματισμοί – λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο – συνδυάζονται με μαύρη οροφή και κολόνες για δυναμική αντίθεση.

Εσωτερικό με οδηγικό προσανατολισμό

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 years συνδυάζει σπορ διάθεση και premium αίσθηση.

Τα ηλεκτρικά σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν ιδανική στήριξη στις στροφές, ενώ το σπορ τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο συμπληρώνουν το performance περιβάλλον.

Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 9” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.

Δήλωση:

«Με το Fabia 130 years, η Skoda φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον σπορ χαρακτήρα της μάρκας, σε μια εποχή που η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα.

Η επετειακή αυτή έκδοση συνδυάζει 130 χρόνια καινοτομίας με το πάθος της οδήγησης, αποδεικνύοντας πως το Fabia παραμένει σημείο αναφοράς στη δυναμική και προσιτή αυτοκίνηση», δήλωσε ο Σταύρος Λιάπης, Head of Skoda Ελλάδας.

130 χρόνια παράδοσης – ένα νέο κεφάλαιο επιδόσεων

Από το 1999, το Fabia έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Skoda, με πάνω από 5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής παγκοσμίως. Οι εκδόσεις RS, R5 και Rally2 καθιέρωσαν το Fabia ως σημείο αναφοράς στις επιδόσεις, με σχεδόν 700 αγωνιστικά Fabia Rally2 να έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες οδηγούς και ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Το νέο Fabia 130 years συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, μεταφέροντας τη φιλοσοφία των αγώνων στην καθημερινή οδήγηση – με την υπογραφή των 130 ετών της Skoda Auto.

Δεν αποτελεί απλώς μια επετειακή έκδοση, αλλά το πιο ολοκληρωμένο Fabia που έχει παρουσιαστεί ποτέ· ένα αυτοκίνητο που συνδέει την αγωνιστική κληρονομιά των 130 ετών με την τεχνολογία του σήμερα – και αποδεικνύει ότι η πρόοδος, στη Skoda, παραμένει πάντα συναρπαστική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά