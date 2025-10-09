Νέο Dacia Bigster Mild Hybrid G-140 με διπλό καύσιμο (pics, τιμές)

Η Dacia γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της με το νέο Bigster mild hybrid G-140, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από 24.800 ευρώ.

Ένα SUV κατηγορίας C, στιβαρό και ευρύχωρο, που συνδυάζει την παραδοσιακή φιλοσοφία “value for money” της μάρκας με τη νέα γενιά κινητήρων διπλού καυσίμου – βενζίνης και υγραερίου.

Το Bigster G-140 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πρακτικότητας στα SUV. Με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, νέο τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.2 λίτρων και δυνατότητα λειτουργίας με δύο καύσιμα, προσφέρει κορυφαία αυτονομία, μειωμένες εκπομπές ρύπων και εντυπωσιακή απόδοση στην καθημερινή οδήγηση.

Η έκδοση Essential αποτελεί το εισαγωγικό σημείο της γκάμας, με τιμή 24.800 ευρώ, ενώ οι πιο πλούσιες εκδόσεις Expression, Journey και Extreme προσφέρουν επιπλέον εξοπλισμό και προηγμένα στοιχεία άνεσης.

Τεχνολογία διπλού καυσίμου με υβριδική υποβοήθηση

Το νέο σύστημα mild hybrid-G 140 ενσωματώνει την τεχνολογία 48V για πιο ομαλή και αποδοτική λειτουργία. Ο ηλεκτρικός υποβοηθητικός κινητήρας ενεργοποιείται κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, εξοικονομώντας καύσιμο και βελτιώνοντας τη ροπή.

Διαθέτει δύο δεξαμενές καυσίμου, 50 λίτρα βενζίνης και 50 λίτρα υγραερίου (LPG), που προσφέρουν συνολική αυτονομία έως 1.450 km. Το ρεζερβουάρ LPG είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο των αποσκευών, χωρίς να μειώνει τον διαθέσιμο χώρο, ενώ η εναλλαγή καυσίμου γίνεται άμεσα με διακόπτη στο ταμπλό.

Όταν λειτουργεί με υγραέριο, το Bigster εκπέμπει έως και 10% λιγότερο CO₂, χωρίς καμία υποχώρηση σε απόδοση ή ελαστικότητα.Η Dacia παραμένει ο μοναδικός κατασκευαστής που διαθέτει κινητήρες διπλού καυσίμου σε όλη τη γκάμα της (εκτός των αμιγώς ηλεκτρικών). Από το 2010 έως σήμερα έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις LPG οχημάτων, κατέχοντας το 67% της ευρωπαϊκής αγοράς υγραερίου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.

Σχεδόν 4 στους 10 αγοραστές Dacia επιλέγουν εκδόσεις διπλού καυσίμου, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως αξιόπιστες, οικονομικές και πρακτικές λύσεις για την καθημερινή χρήση. Το σύστημα LPG, όπως και σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται απευθείας στη γραμμή παραγωγής και καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, όπως και οι υπόλοιπες εκδόσεις.

Τιμές και εκδόσεις

Έκδοση Κινητήρας Τιμή (€) Essential mild hybrid-G 140 24.800 € Expression mild hybrid-G 140 26.100 € Journey mild hybrid-G 140 29.400 € Extreme mild hybrid-G 140 29.900 €

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα.

Ένα SUV που αποδεικνύει ότι η αποδοτικότητα, η οικονομία και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να ανεβάζουν την τιμή, αλλά το επίπεδο της καθημερινής οδήγησης.