Το Nissan Motor Parts Center στο Άμστερνταμ συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας

Το Nissan Motor Parts Center B.V. (NMPC) στο Άμστερνταμ γιορτάζει 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου aftersales της μάρκας.

Από την ίδρυσή του το 1985, το NMPC έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο κέντρο logistics, έχοντας επεξεργαστεί και αποστείλει πάνω από 1.57 δισεκατομμύρια ανταλλακτικά σε εμπόρους και διανομείς, σε περισσότερους από 100 προορισμούς ανά τον κόσμο.

Από την πρωτοποριακή εισαγωγή άμεσων παραδόσεων στην Ολλανδία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μέχρι την ψηφιοποίηση του συστήματος logistics το 2024, το NMPC παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Σήμερα, το κέντρο διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 4.000 παραγγελίες ανταλλακτικών και 17.500 αποστολές, διατηρώντας απόθεμα 110.000 κωδικών – όλα αυτά, με τη βιωσιμότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δράσης.

«Με περίπου 400 αφοσιωμένους εργαζομένους, το NMPC ενσαρκώνει τις αξίες της Nissan — καινοτομία, συνεργασία και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση», δήλωσε ο Stéphane Lamari, VP Aftersales της Nissan για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, Ινδίας, Ευρώπης και Ωκεανίας (AMIEO). «Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε βασικό πυλώνα στο παγκόσμιο δίκτυο logistics της Nissan και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε μέσα από βιώσιμες πρακτικές και επιχειρησιακή αριστεία για πολλά ακόμη χρόνια».

Στην καρδιά της επιτυχίας του NMPC βρίσκεται η προοδευτική του φιλοσοφία. Το κέντρο έχει επενδύσει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, με την εγκατάσταση 9.000 φωτοβολταϊκών πάνελ, τη συμμετοχή σε κοινό σύστημα θέρμανσης που αξιοποιεί την πλεονάζουσα θερμότητα γειτονικών εγκαταστάσεων, καθώς και την εφαρμογή πολιτικής μηδενικών απορριμμάτων. Χάρη στο ηλιακό πάρκο, το NMPC

παράγει το 70% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας του στις εγκαταστάσεις του — επαρκές για την τροφοδότηση περίπου 900 κατοικιών — αποτρέποντας εκπομπές άνω του 1.17 εκατ. κιλών CO₂ ετησίως. Παράλληλα, το NMPC διατηρεί σταθερά τη δέσμευσή του για περιβαλλοντική καινοτομία, συνεχίζοντας να επενδύει σε βιώσιμες λύσεις για το μέλλον.

«Ο εορτασμός των 40 ετών του NMPC αποτελεί ορόσημο και απόδειξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικτύου logistics της Nissan», σημείωσε ο Leon Dorssers, Chief Operations Officer της Nissan AMIEO. «Το NMPC στο Άμστερνταμ δεν είναι μόνο παράδειγμα κορυφαίας λειτουργίας, αλλά παίζει και καθοριστικό ρόλο στη νεοσύστατη αγορά eNEST, που καλύπτει το Benelux και τη Σκανδιναβία. Πρόκειται για τις πιο προηγμένες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να προσφέρουμε ένα πιο ευέλικτο και πελατοκεντρικό μοντέλο. Η παρουσία ενός προηγμένου logistics hub στην καρδιά αυτής της περιοχής αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη Nissan».

Η eNEST, που ιδρύθηκε στις αρχές του 2025, είναι η νεοσύστατη επιχειρηματική αγορά της Nissan, η οποία ενώνει τις αγορές Benelux και Σκανδιναβίας κάτω από μια κοινή στρατηγική που προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Στόχος της είναι η ταχύτερη ανταπόκριση στις εξελίξεις της αγοράς και η ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών. Το NMPC αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη νέα αγορά, παρέχοντας έξυπνες λύσεις logistics, πράσινες πρακτικές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλη την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο.