Dacia Hipster Concept: Η νέα εποχή της προσιτής ηλεκτροκίνησης (pics)

Η Dacia παρουσιάζει το Hipster Concept, ένα 100% ηλεκτρικό όχημα που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί, με στόχο να προσφέρει πραγματική απλότητα, προσβασιμότητα και οικολογική συνείδηση.

Ένα αυτοκίνητο που μειώνει έως και 50% το αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με τα σημερινά ηλεκτρικά μοντέλα και επαναφέρει την έννοια της ουσίας στην καθημερινή μετακίνηση. Σε μια εποχή όπου τα αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο μεγάλα, σύνθετα και ακριβά, η Dacia επιμένει να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Παραμένει προσηλωμένη στο ίδιο όραμα που την ανέδειξε τα τελευταία 20 χρόνια: προσφέρει το ουσιώδες, χωρίς υπερβολές, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Με μήκος 3,00 μέτρα, ύψος 1,52 και πλάτος 1,55 μέτρα, το Dacia Hipster Concept χωράει παντού, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο χώρο ή στη χρηστικότητα.

Πέρα από τη μικρή του διάσταση, το Hipster είναι 20% ελαφρύτερο από το Spring, ενσωματώνοντας πλήρως τη φιλοσοφία “λιγότερο βάρος, μικρότερη κατανάλωση, χαμηλότερο κόστος”. Με αυτονομία ικανή να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες με μόλις δύο φορτίσεις την εβδομάδα, το Hipster Concept στοχεύει στην πλειοψηφία των οδηγών, εκείνων που διανύουν λιγότερα από 40 χιλιόμετρα ημερησίως.

Απλό, στιβαρό, ουσιαστικό design

Το Hipster Concept υιοθετεί μια σχεδιαστική γραμμή ριζικά μινιμαλιστική: τέσσερις τροχοί στις άκρες, χωρίς προβόλους, με απόλυτη έμφαση στη λειτουργικότητα.

Το εμπρός μέρος είναι οριζόντιο και καθαρό, με κομψούς προβολείς που του δίνουν σοβαρό αλλά φιλικό χαρακτήρα. Πίσω, η μεγάλη διπλή πόρτα ανοίγει οριζόντια για εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών, ενώ τα πίσω φώτα ενσωματώνονται απευθείας στο τζάμι. Μια λύση έξυπνη και οικονομικά αποδοτική.

Το αμάξωμα έχει ένα και μόνο χρώμα και τρία βαμμένα μέρη, ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά από Starkle®, υλικό εν μέρει ανακυκλωμένο και πατενταρισμένο από τη Dacia, δίνουν την ανθεκτική outdoor αίσθηση που χαρακτηρίζει κάθε μοντέλο της φίρμας.

Οι ιμάντες-χειρολαβές αντί για κλασικές λαβές θυρών είναι άλλη μια χαρακτηριστική “Dacia” πινελιά: ελαφρύτερη, απλούστερη, φθηνότερη και πιο πρακτική λύση.

Μέσα μικρό, έξω… τεράστιο

Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, το εσωτερικό είναι απρόσμενα ευρύχωρο. Τα κάθετα παράθυρα και το παρμπρίζ αξιοποιούν στο έπακρο κάθε εκατοστό, ενώ η γυάλινη οροφή χαρίζει φως και αίσθηση ανοιχτού χώρου.

Τα καθίσματα είναι ελαφριά, με απλή μεταλλική δομή και υφασμάτινη επένδυση, εμπνευσμένα από τα κλασικά “λαϊκά” αυτοκίνητα της ιστορίας. Μπροστά σχηματίζουν ενιαίο πάγκο για δύο επιβάτες, προσφέροντας άνεση, εργονομία και νοσταλγική αισθητική.

Με αναδίπλωση του πίσω καθίσματος, ο χώρος αποσκευών μεταβάλλεται από 70 έως 500 λίτρα, ενώ το ταμπλό φιλοξενεί δύο αερόσακους για οδηγό και συνοδηγό.

Έξυπνη προσαρμοστικότητα και συνδεσιμότητα BYOD

Το εσωτερικό ακολουθεί τη φιλοσοφία YouClip®, προσφέροντας 11 σημεία στήριξης για αξεσουάρ, από ποτηροθήκες και φωτιστικά μέχρι υποβραχιόνια και Bluetooth ηχεία.

Η προσέγγιση Bring Your Own Device (BYOD) μετατρέπει το smartphone του οδηγού σε πολυμέσο, GPS, ακόμα και κλειδί: ξεκλειδώνει, εκκινεί και ελέγχει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ συνδέεται με φορητό ηχείο που προσαρμόζεται στο εσωτερικό μέσω YouClip®.Η Dacia δεν κυνηγά τις τάσεις, τις ξαναπροσδιορίζει. Με το Hipster Concept, επαναφέρει την έννοια του “λαϊκού αυτοκινήτου” στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, απλού, πρακτικού, προσβάσιμου και φτιαγμένου για τους πολλούς.

Το μέλλον της αυτοκίνησης, “à la Dacia”, θα είναι λιγότερο περίπλοκο, αλλά περισσότερο ουσιαστικό.