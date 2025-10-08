Η Formula 1 στις… στροφές της Apple – Διαπραγματεύσεις εκατομμυρίων!

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανάψει πράσινο φως για ένα από τα πιο ηχηρά deals στον χώρο των σπορ και του streaming. Tη μετάδοση των αγώνων της Formula 1 μέσω της πλατφόρμας Apple TV+.

Όλα ξεκίνησαν το 2022, όταν ο Τιμ Κουκ κούνησε τη μαύρη-άσπρη σημαία στο Grand Prix των ΗΠΑ. Από τότε, οι φήμες περί εμπλοκής της Apple στα τηλεοπτικά της F1 δεν έσβησαν ποτέ και τώρα, όπως φαίνεται, φτάνουν στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Αμερικανό ρεπόρτερ Τζον Ουράντ, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται πλέον στην τελική φάση. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Apple θα πάρει αποκλειστικά δικαιώματα streaming των αγώνων F1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω της το ESPN, που κρατά τα δικαιώματα έως το τέλος του 2025.

Από το 2026, οι μηχανές θα… ζεσταθούν στο Apple TV+. Το ESPN πληρώνει αυτή τη στιγμή περίπου 90 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ενώ η Apple είναι διατεθειμένη να εκτοξεύσει το ποσό στα 140 εκατ. δολάρια ετησίως, ένα συμβόλαιο που μοιάζει με pole position στον αγώνα του streaming.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, η ανακοίνωση θα γίνει στο Grand Prix του Όστιν (17-19 Οκτωβρίου), στο ίδιο μέρος που άναψε η σπίθα δύο χρόνια πριν.

Η διαπραγμάτευση έχει τραβήξει σε μάκρος επειδή η Apple φέρεται να ζητά απόλυτη αποκλειστικότητα. Δηλαδή να μην συμπίπτει χρονικά η δική της μετάδοση με εκείνη της επίσημης υπηρεσίας F1 TV, που λειτουργεί ήδη παγκοσμίως. Και αυτό γιατί, όταν ρίχνεις 140 εκατομμύρια στον αγώνα, δεν θες άλλον στη λωρίδα σου.

Η Formula 1, από την άλλη, γνωρίζει ότι η F1 TV είναι κερδοφόρα πλατφόρμα, ειδικά στην αμερικανική αγορά, και δεν δείχνει πρόθυμη να πατήσει φρένο.

Το ποιος θα κάνει τελικά την υποχώρηση παραμένει ανοιχτό. Όμως, όπως σε κάθε μεγάλο Grand Prix, η μάχη θα κριθεί στις λεπτομέρειες και η καρό σημαία θα πέσει, το πιθανότερο, μέσα στο Όστιν.