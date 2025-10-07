Η Mercedes-Benz εγκαινιάζει το πιο προηγμένο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας

Με το νέο, υπερσύγχρονο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού, σχεδιασμένο για διαφόρων ειδών χρήσεις, η Mercedes-Benz διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες δοκιμών του Παγκόσμιου Κέντρου Δοκιμών της στο Immendingen. Με μήκος 135 μέτρα και ύψος οκτώ μέτρα, το νέο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιτρέπει λεπτομερείς δοκιμές συστημάτων προβολέων υπό σταθερές, επαναλαμβανόμενες συνθήκες ανεξάρτητα από την ώρα, τα καιρικά φαινόμενα ή τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ένας πλήρης επαρχιακός δρόμος έχει αναπτυχθεί σε μήκος 135 μέτρων. Το μείγμα ασφάλτου έχει κατασκευαστεί ειδικά, ώστε να προσομοιώνει με ακρίβεια τις ανακλαστικές ιδιότητες ενός παλαιού δρόμου. Έως και πέντε οχήματα μπορούν να δοκιμάζονται ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης διερχόμενων ή προπορευόμενων οχημάτων. Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται κατά μήκος του οδοστρώματος ανά 20 μέτρα, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν και ανδρείκελα πεζών. Η επένδυση στο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού ανέρχεται σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του διήρκησε δύο χρόνια.

Μόλις άνοιξε: Το πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό κέντρο δοκιμών φωτισμού με ρεαλιστική αναπαράσταση επαρχιακού δρόμου

Ρομπότ στο τιμόνι: Πλήρως αυτοματοποιημένες δοκιμές αντοχής σε απαιτητικό, ανώμαλο τερέν

«Ψηφιακό δίδυμο»: Όλες οι μονάδες δοκιμών είναι διαθέσιμες και σε ψηφιακή μορφή για προκαταρκτικές προσομοιώσεις

Ένας κόσμος δοκιμών στο Immendingen: Πάνω από 30 διαφορετικά είδη δοκιμών σε συνολικά 86 χιλιόμετρα οδοστρώματος που προσομοιώνουν πραγματικούς δρόμους

Βοήθεια από τα ζώα: Πρόβατα αποτρέπουν την εξάπλωση θάμνων – λάμα προστατεύουν το κοπάδι

Πριν από δέκα χρόνια πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση αυτού του μοναδικού χώρου

Αυτοματοποίηση και αντοχή: Ο κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide» χωρίς οδηγό

Με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τις προηγμένες μεθόδους δοκιμών του, το Παγκόσμιο Κέντρο Δοκιμών του Immendingen συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα για ολόκληρη τη βιομηχανία. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο πλήρως αυτοματοποιημένος κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide». Εδώ, ρομπότ οδηγούν τα οχήματα δοκιμών αυτόνομα σε μια πραγματικά κακοτράχαλη διαδρομή. Οι λακκούβες, τα σαμαράκια και τα λιθόστρωτα του δρόμου αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την ανάρτηση και το αμάξωμα.

Η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αυξάνει την ακρίβεια των ελιγμών, μειώνει τη σωματική καταπόνηση των δοκιμαστών, επιτρέπει την 24ωρη καθημερινή λειτουργία και επιταχύνει σημαντικά τις δοκιμές, διατηρώντας σταθερή την καταπόνηση που υφίστανται τα οχήματα. Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, οι δοκιμές μπορεί να φτάνουν έως και τα 6.000 χιλιόμετρα σε αυτή τη διαδρομή, που αντιστοιχούν σε 300.000 χιλιόμετρα πραγματικής χρήσης. Δηλαδή, ένα χιλιόμετρο στο Heide ισοδυναμεί με 150 χιλιόμετρα σε έναν ιδιαίτερα κακό δρόμο γεμάτο λακκούβες. Το όνομα του κυκλικού δρόμου προέρχεται από μια ιστορική διαδρομή εκτός δρόμου στη Λύνεμπουργκερ Χάιντε από τη δεκαετία του 1950.

Συνεπής ψηφιοποίηση: πιο αποδοτικές, πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες δοκιμές

Όπως όλες τις μονάδες δοκιμών του Immendingen, έτσι και ο κύκλος αντοχής Heide διαθέτει το «ψηφιακό δίδυμό» του. Το πεδίο δοκιμών έχει χαρτογραφηθεί ψηφιακά με ακρίβεια υποχιλιοστού, ενώ τα οχήματα και τα φορτία τους αναπαρίστανται ψηφιακά. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για προκαταρκτικές προσομοιώσεις στις διάφορες εργαστηριακές μονάδες δοκιμών της εταιρείας και γίνεται άμεσα η ενημέρωση των τμημάτων εξέλιξης με τα αποτελέσματα.

Σήμερα, οι ψηφιακές δοκιμές είναι τόσο ακριβείς που χιλιάδες χιλιόμετρα διανύονται ψηφιακά πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το πρώτο πραγματικό χιλιόμετρο στο πεδίο. Για παράδειγμα, κατά τη ρύθμιση της ανάρτησης για κάθε νέα σειρά μοντέλων, δοκιμάζονται ψηφιακά περισσότερες από 100 διαφορετικές εκδόσεις και μόνο οι πιο κατάλληλες τοποθετούνται σε πρωτότυπα για φυσικές δοκιμές στο Immendingen.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Immendingen είναι ακριβώς αυτό: σχεδόν όλες οι προϋποθέσεις για ρεαλιστικές δοκιμές - εκτός από χιόνι, πάγο και ακραία ζέστη - συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο.

«Το Κέντρο Δοκιμών και Τεχνολογίας του Immendingen είναι το πρώτο ψηφιοποιημένο πεδίο δοκιμών της Mercedes-Benz, όπου οι πραγματικές και οι εικονικές δοκιμές οχημάτων συγχωνεύονται ιδανικά. Με την ψηφιακή χαρτογράφηση, τα αυτοματοποιημένα προγράμματα και την πιο σύγχρονη τεχνολογία αισθητήρων, κάνουμε την εξέλιξη των οχημάτων πιο αποδοτική, πιο γρήγορη και πιο βιώσιμη από ποτέ.»

Markus Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG,

Chief Technology Officer, Development & Purchasing

Ένας μικρόκοσμος του κόσμου στο Immendingen: 86 χιλιόμετρα δρόμου σε 5.200 στρέμματα (520 εκτάρια)

Πριν από δέκα χρόνια, η Mercedes-Benz ξεκίνησε την κατασκευή ενός μοναδικού χώρου εξέλιξης στο Immendingen της Βάδης-Βυρτεμβέργης, σχεδιασμένου να είναι ανθεκτικό, αποδοτικό και βιώσιμο. Έκτοτε, περίπου 30.000 οχήματα δοκιμών έχουν διανύσει πάνω από 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα - ισοδύναμα με 2.500 φορές την περιφορά της Γης.

Σε έκταση 5.200 στρεμμάτων, το πεδίο δοκιμών συνδυάζει πάνω από 30 μονάδες με συνολικά 86 χιλιόμετρα οδοστρώματος και 286 διασταυρώσεις. Το περιβάλλον αναπαράγει ρεαλιστικά τις συνθήκες κυκλοφορίας: από σύνθετους αστικούς κόμβους έως ορεινά περάσματα με υψομετρικές διαφορές σχεδόν 180 μέτρων, από κακοτράχαλους δρόμους και λιθόστρωτα έως αυτοκινητόδρομους και απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Υπάρχουν διαδρομές που αναπαράγουν τις οδικές συνθήκες και σημάνσεις ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και αντίγραφα οδών και σημάνσεων από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία. Έως και 400 οχήματα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στους δρόμους του Κέντρου Δοκιμών, ενώ υπάρχουν ειδικές διαδρομές με κλίσεις από 30 έως 100%.

Για δοκιμές αισθητήρων υπό χαμηλό ή έντονο ηλιακό φως, ακόμη και όταν ο καιρός είναι συννεφιασμένος ή όταν σουρουπώνει, το Immendingen διαθέτει «τεχνητό ήλιο» – δηλαδή ισχυρούς κινητούς προβολείς που χρησιμοποιούνται συνήθως σε πλοία που ταξιδεύουν στον αρκτικό κύκλο για την ανίχνευση παγόβουνων. Επιπλέον, μπορούν να προσομοιωθούν έντονες βροχοπτώσεις και ψεκασμός νερού με τη χρήση ειδικών συστημάτων.

Περίπου το 80% των δοκιμών που γίνονταν παλαιότερα σε δημόσιους δρόμους έχουν μεταφερθεί πλέον στο Κέντρο Δοκιμών. Οι διεθνείς δραστηριότητες δοκιμών έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Αυτό είναι σημαντικό για την αειφορία, αφού επιτυγχάνεται συντομότερος χρόνος ανάπτυξης, ταχύτητα παλαίωσης των οχημάτων δοκιμής και σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά την εξέλιξη.

Κατά τις περιόδους αιχμής, 2.100 επιπλέον εργαζόμενοι της Mercedes-Benz από διάφορα εργοστάσια υποστηρίζουν τις δοκιμές μαζί με τους 250 μόνιμους υπαλλήλους του Κέντρου Δοκιμών. Η φυσική συντήρηση του χώρου επιτυγχάνεται κυρίως από πρόβατα, τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη θάμνων και δέντρων στις εκτάσεις του Κέντρου Δοκιμών, διατηρώντας το παράλληλα πλούσιο σε είδη φυτών. Μαζί τους ζουν και λάμα, που προστατεύουν τα πρόβατα από τις αλεπούδες.

Ο χώρος ήταν προηγουμένως στρατιωτική βάση. Από τη θεμελίωση του Κέντρου πριν από δέκα χρόνια, η Mercedes-Benz έχει επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του και άλλα 200 εκατομμύρια για την επέκτασή του.