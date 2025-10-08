Το νέο Nissan LEAF έρχεται το 2026 με αυτονομία έως 622 χλμ. και επαναστατική σχεδίαση (pics)

Η τρίτη γενιά του Nissan LEAF κάνει το μεγάλο comeback και αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2026, φέρνοντας μαζί της ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η ηλεκτροκίνηση: αυτονομία έως 622 χιλιόμετρα, σχεδίαση crossover αισθητικής και τεχνολογία που καθιστά το μοντέλο πιο “έξυπνο”, πιο αποδοτικό και πιο συνδεδεμένο από ποτέ.

Το νέο LEAF παρουσιάστηκε επίσημα στους δρόμους της Κοπεγχάγης, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Nissan στην ηλεκτροκίνηση, 15 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση που άλλαξε την αγορά το 2010.

Σχεδιασμένο στο Global Design Studio της Nissan στην Ιαπωνία και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο του Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο, το LEAF διαθέτει αεροδυναμική crossover γραμμή, συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25 και χώρο αποσκευών 437 λίτρων, προσφέροντας άνεση και πρακτικότητα σε κάθε διαδρομή.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, 52 kWh και 75 kWh, με αυτονομία άνω των 440 km και έως 622 km WLTP αντίστοιχα. Η ταχυφόρτιση φτάνει τα 150 kW, εξασφαλίζοντας 420 km σε μόλις 30 λεπτά, ενώ η κατανάλωση παραμένει στα 13,8 kWh/100 km.

Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) δίνει τη δυνατότητα παροχής ρεύματος έως 3,6 kW σε εξωτερικές συσκευές, ενώ η υποστήριξη V2G (Vehicle-to-Grid) ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή ενέργειας πίσω στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η οδηγική εμπειρία βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV (όπως και το Ariya), με κινητήρα έως 218 ίππων, ροπή 355 Nm και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,6’’.

Τα προηγμένα συστήματα ProPILOT Assist με Navi-link, e-Pedal Step, 3D Around View Monitor και Invisible Hood View καθιστούν το LEAF ένα από τα πιο τεχνολογικά εξελιγμένα ηλεκτρικά οχήματα της αγοράς.

Στο εσωτερικό, δύο οθόνες 14,3’’ δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό cockpit, ενώ το νέο NissanConnect με ενσωματωμένη Google suite (Maps, Assistant, Play Store) προσφέρει κορυφαία συνδεσιμότητα και ευκολία χρήσης.

Η παραγωγή του μοντέλου θα γίνεται αποκλειστικά στο Sunderland, με 20% της απαιτούμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Nissan για βιώσιμη κινητικότητα.