Δίπλωσε τις νίκες στην Τουρκία ο εντυπωσιακός Βεντούρας!

Διπλή νίκη και ρεκόρ πίστας για τον 13χρονο Αντώνη Βεντούρα στο «Istanbul Park» στην Τουρκία!

Δύο εντυπωσιακές νίκες μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο σημείωσε ο Αντώνης Βεντούρας, μόλις 13 ετών, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU που πραγματοποιήθηκε στο «Istanbul Park» της Τουρκίας, αγωνιζόμενος στην κατηγορία CFMOTO 300.

Το Σάββατο (4/10) ο Αντώνης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, πετυχαίνοντας ρεκόρ πίστας (2.33.422) και τερματίζοντας 14 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο. Η επίδοση αυτή του εξασφάλισε και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Την Κυριακή (5/10) ξεκινώντας ξανά από την pole position, ο Βεντούρας έδειξε απίστευτη σταθερότητα και αυτοπεποίθηση. Με 12 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο, κατέκτησε ακόμη μία πρωτιά στη CFMOTO 300 και ταυτόχρονα την πρώτη θέση στη μικτή κατηγορία «Cfmoto 300 & Kadinlar Kup» (τούρκικη γυναικεία).

Οι εικόνες από τον αγώνα επιβεβαιώνουν πως ο νεαρός Έλληνας οδηγούσε κυριολεκτικά μόνος του, με εντυπωσιακή άνεση και τεχνική ωριμότητα.

Συγκινημένος, ο Αντώνης δήλωσε: «Το μόνο που θέλω να πω αυτή τη φορά είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στον πατέρα μου που με έχει φτάσει μέχρι εδώ και κυνηγάει το όνειρό μου μαζί μου... Μπαμπά είσαι ο λόγος που φτάνω εκεί ψηλά και σε ευχαριστώ για αυτό».

Αναφερόμενος στο μέλλον είπε: «Σαν παιδί προσπαθώ να διαχειριστώ πολλά, όμως οι γονείς μου τα κάνουν όλα να φαίνονται εύκολα. Πάμε δυναμικά για τους επόμενους αγώνες στις Σέρρες, 11-12 Οκτωβρίου».

Ευχαρίστησε θερμά την ομάδα του ARP Racing Academy και τους χορηγούς του:

