Ποινή πέντε δευτερολέπτων στον Χάμιλτον - Έπεσε θέση στην τελική κατάταξη

Ο Λιούις Χάμιλτον έλαβε ποινή πέντε δευτερολέπτων στο Grand Prix της Σιγκαπούρης και έτσι ο οδηγός της Ferrari πέφτει από την έβδομη στην όγδοη θέση στην τελική κατάταξη.

Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στα φρένα του στους τρεις τελευταίους γύρους του και είχε πολλαπλές εξόδους από τα όρια την πίστας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από τους αγωνοδίκες για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο Λιουίς Χάμιλτον τερμάτισε την κούρσα του με προβληματικά φρένα και τερμάτισε μόλις 0,4’’ μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο που ήταν 43’’ μακριά από τον Λιούις όταν υποχώρησαν τα φρένα του.

Μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι ο Χάμιλτον καταπάτησε τους κανονισμούς ασφαλούς οδήγησης στην πίστα και του επέβαλλαν ποινή 5’’.

Αυτό έριξε τον Βρετανό οδηγό στην 8η θέση της συνολικής κατάταξης, ανεβάζοντας τον Αλόνσο στην 7η στα τελικά αποτελέσματα του Grand Prix της Σιγκαπούρης.