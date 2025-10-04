Εντυπωσιάζει η πανέμορφη υποψήφια για την προεδρία της FIA! (pics)

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Βελγίδα δημοσιογράφος, , που έθεσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία της FIA.

Αυτή είναι η τέταρτη κατά σειρά υποψηφιότητα για την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας αυτοκινήτου και διοικητικού φορέα της Formula 1.

Η ίδια δήλωσε:

«Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της FIA γεννήθηκε από μια βαθιά πεποίθηση ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, όσο εντυπωσιακός κι αν είναι, δεν μπορεί να παραμείνει όπως ήταν πάντα

Για μένα, η σημασία της γυναικείας ηγεσίας σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να υπερτιμηθεί. Εδώ και δεκαετίες, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός διαμορφώνεται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες

Το γεγονός ότι πλέον γυναίκες τολμούν να διεκδικούν τέτοιους ρόλους δείχνει ότι η εξέλιξη έχει αρχίσει. Προσωπικά, γνωρίζω το βάρος του συμβολισμού στο να είμαι μια γυναίκα διαφορετικού χρώματος που διεκδικεί αυτή τη θέση».