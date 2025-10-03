Ο Πιάστρι στην κορυφή του FP2 στη Σιγκαπούρη - Στον τοίχο Ράσελ και Λόσον

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Σιγκαπούρης είχε ένταση, κόκκινες σημαίες και τον Όσκαρ Πιάστρι που έδειξε γιατί οδηγεί τη βαθμολογία της Formula 1.

Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:30.714, και πήρε την πρώτη θέση.

Με τη μαλακή γόμα στο τέλος του session, έδειξε τη δυναμική του μονοθεσίου και της ίδιας της ομάδας, που δείχνει πως μπορεί να κοντράρει τη Red Bull.

Ο Ίσακ Χατζάρ με τη Racing Bulls έκανε την έκπληξη, μένοντας μόλις ένα δέκατο πίσω, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την τρίτη θέση, εμφανώς ικανοποιημένος από τις αναβαθμίσεις της RB21.

Ο Φερνάντο Αλόνσο εντυπωσίασε με την Aston Martin, φτάνοντας στην 4η θέση και αφήνοντας τον Λάντο Νόρις 5ο. Ο Στρολ ολοκλήρωσε 6ος, μπροστά από τον Έστεμπαν Οκόν της Haas.

Σάινθ, Λεκλέρ και Χάμιλτον συμπλήρωσαν το Top-10, με τη Ferrari να δείχνει προβληματισμένη.

Η δράση διακόπηκε δύο φορές

Πρώτα από τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Mercedes στη στροφή 16.

Στη συνέχεια από τον Λίαμ Λόσον, που χτύπησε στη στροφή 17 και κατέστρεψε σημαντικά τη Racing Bulls του.

Το Σάββατο στις 12:30 (ώρα Ελλάδος) οι ομάδες επιστρέφουν για το FP3, πριν από τις κρίσιμες κατατακτήριες στις 16:00.