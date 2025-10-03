Μια στιγμή... παραφροσύνης: Νόρις και Λεκλέρκ «κοπάνησαν» στο pit lane! (vid)

Αδιανόητο συμβάν μεταξύ του Βρετανού οδηγού της McLaren και του Μονεγάσκου της Ferrari κατά τη διάρκεια του FP2, με τον πρώτο να παθαίνει σημαντική ζημιά στην εμπρός αεροτομή!

Οι μηχανικοί της Ferrari έκαναν ξανά το... θαύμα τους, καθώς έδωσαν το «ΟΚ» στον Σαρλ Λεκλέρκ να βγει από το pit lane την στιγμή που περνούσε από τα γκαράζ τους ο Λάντο Νόρις, ενώ από κοντά βρισκόταν και ο Όσκαρ Πιάστρι. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε... καραμπόλα, όμως οι Ιταλοί κλήθηκαν άμεσα σε απολογία για το ερασιτεχνικό συμβάν.

Δείτε εδώ τι συνέβη ανάμεσα σε δυο από τους καλύτερους «πιλότους» στο grid στο πλαίσιο των δοκιμών για το Grand Prix της Σιγκαπούρης (3-5 Οκτωβρίου):