Zeekr 7X: Διάκριση με 5 αστέρια στον EuroNCAP

Το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7X κατέκτησε τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές του οργανισμού EuroNCAP, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα στη φιλοσοφία της μάρκας.

Μετά τις επιτυχίες των Zeekr 001 Shooting Brake και Zeekr X compact SUV το 2024, με το δεύτερο να αναδεικνύεται μάλιστα Best in Class στην κατηγορία Μικρό SUV & Αμιγώς Ηλεκτρικά, η νέα αυτή βράβευση ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Πλέον, κάθε Zeekr που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά φέρει την κορυφαία πιστοποίηση του EuroNCAP.

Το Zeekr 7X βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture), που συνδυάζει υλικά υψηλής τεχνολογίας, όπως ο υπερυψηλής αντοχής χάλυβας, για βέλτιστη προστασία των επιβατών. Ειδική καινοτομία του μοντέλου αποτελεί το πίσω υποπλαίσιο, κατασκευασμένο από μία ενιαία χυτή αλουμινένια δομή – λύση που ενισχύει τη στρεπτική ακαμψία και κατ’ επέκταση την ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Πέρα από την κορυφαία προστασία του αμαξώματος, το Zeekr 7X εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), ανάμεσα στα οποία:

Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης με αναγνώριση πεζών & ποδηλατών

Προσαρμοζόμενο Cruise Control

Αυτόματη Αλλαγή Λωρίδας

3D Ψηφιακή Πανοραμική Κάμερα

Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (εμπρός & πίσω)

Προβολή Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Head-up Display

Έλεγχος Επαγρύπνησης Οδηγού

Ανίχνευση Παρουσίας Παιδιού

Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρουσης, ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα πέδησης ώστε να αποτραπεί δευτερογενής πρόσκρουση.

Ένα ακόμη μοναδικό χαρακτηριστικό ασφάλειας που εισάγει το Zeekr 7X είναι ο αυτόματος θραυστήρας παραθύρου. Πρόκειται για έναν μηχανικό μοχλό κάτω από το υποβραχιόνιο του οδηγού, που ενεργοποιείται χωρίς ηλεκτρική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζει γρήγορη έξοδο σε περίπτωση εγκλωβισμού του οχήματος στο νερό.

Πέρα όμως από την ασφάλεια, το νέο ηλεκτρικό SUV προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του: διατίθεται σε εκδόσεις πίσω κίνησης ή τετρακίνησης, με μέγιστη αυτονομία έως 615 χλμ. (WLTP) και χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% μέσα σε μόλις 13 λεπτά σε ταχυφορτιστή.

Το Zeekr 7X δεν είναι απλώς ένα ακόμη premium ηλεκτρικό SUV. Με την κορυφαία αξιολόγηση EuroNCAP, την καινοτόμο τεχνολογία ασφάλειας και τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, καθιερώνεται ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς.