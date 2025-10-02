Ειδικές προνομιακές τιμές για φοιτητές από το Stock Center

Το Stock Center εύχεται καλή πρόοδο στους φοιτητές και προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Ο μήνας Σεπτέμβρης αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τους μαθητές με το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και για τους φοιτητές που ξεκινούν ή συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Οι μετακινήσεις των νέων φοιτητών αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ενώ δεν είναι πάντα εύκολη η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Με το κόστος ζωής να αυξάνεται και τον οικογενειακό προϋπολογισμό να μειώνεται, ειδικότερα εάν η σχολή επιλογής βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, η απόκτηση ενός αυτοκινήτου, δεν αποτελεί προτεραιότητα, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία.

Για τον λόγο αυτό, το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές σε όλους τους φοιτητές, με την επίδειξη κάρτας φοίτησης, έτσι ώστε να κάνει ακόμα πιο εύκολη την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Οι ειδικές τιμές αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα και ισχύουν έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 και στα 14 σημεία Πώλησης σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη: https://www.stock center.gr/katastima

Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται από 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι Ατρακάριστα, Ελληνικής Αγοράς, με πραγματικά χιλιόμετρα και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου!

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.stock-center.gr/nea/eidikes-pronomiakes times-gia-foitites-apo-stock-center