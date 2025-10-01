Η εταιρεία που «έπιασε» τα 4 εκατ. πωλήσεις SUV

Η Skoda Auto έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, καθώς κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ορόσημο: την παραγωγή του 4.000.000ού SUV, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία και την εμπιστοσύνη που της δείχνουν εκατομμύρια οδηγοί.

Από το πρώτο της SUV, το Yeti του 2009, μέχρι σήμερα, η Skoda έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γκάμα SUV στην ιστορία της, με 8 διαφορετικά μοντέλα – από το compact Kylaq* και το Kushaq* έως το κορυφαίο Kodiaq των 7 θέσεων και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupe.

Η νέα άφιξη, το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq, έχει ήδη κατακτήσει τις ευρωπαϊκές αγορές, ξεπερνώντας τις 100.000 παραγγελίες έως το τέλος Αυγούστου. Μαζί με το Enyaq και Enyaq Coupé συγκαταλέγεται πλέον στα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV της Ευρώπης. Στην Ινδία, τα τοπικά αναπτυγμένα Kylaq και Kushaq ενισχύουν δυναμικά την παρουσία της μάρκας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ η παραγωγή SUV της Skoda αποκτά πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα με εργοστάσια σε Ευρώπη και Ασία.

Τα τελευταία χρόνια, η Skoda έχει μετεξελιχθεί σε μια πραγματική παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, με ισχυρό αποτύπωμα εκτός Ευρώπης και στρατηγικό άξονα ανάπτυξης την Ινδία, αλλά και νέες παραγωγικές βάσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το διεθνές προφίλ της μάρκας. Η Skoda αξιοποιεί το παγκόσμιο παραγωγικό της δίκτυο για να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ανάγκες διαφορετικών αγορών, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα και την ποιότητα που την καθιέρωσαν στην Ευρώπη.

Η στρατηγική «Next Level Skoda» συνεχίζει να δίνει ώθηση στην ηλεκτροκίνηση, με την πρεμιέρα του νέου Epiq το 2026 και την παρουσίαση του πρώτου μεγάλου ηλεκτρικού SUV 7 θέσεων που θα βασίζεται στο Vision 7S. Το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων SUV δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας διαδρομής: η Skoda κοιτάζει μπροστά, επενδύοντας σε ηλεκτροκίνηση, καινοτομία και βιώσιμη κινητικότητα για τις κοινωνίες του αύριο.

Μια σύντομη ιστορία επιτυχίας των SUV της Skoda

Το πρώτο SUV της Skoda ήταν το Yeti το 2009, ανοίγοντας τον δρόμο για την εντυπωσιακή πορεία που ακολούθησε. Το Kodiaq παρουσιάστηκε το 2016 και έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.077.200 αυτοκίνητα, ενώ το Karoq, που λανσαρίστηκε το 2017, μετρά περίπου 917.000 μονάδες έως σήμερα. Το Kamiq, από το 2019, έχει φτάσει τις 789.800 μονάδες, ενώ τα Enyaq και Enyaq Coupé, που κυκλοφορούν από το 2020, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 326.000. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την εντυπωσιακή πορεία και τη συνεχή διεύρυνση της οικογένειας SUV της Skoda, που κατακτά διαρκώς νέες κορυφές σε παγκόσμιο επίπεδο. (Πηγή: Škoda Storyboard)

Η γκάμα SUV της Skoda στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η Skoda διαθέτει 6 SUV που καλύπτουν όλες τις ανάγκες: το compact Kamiq, το ευέλικτο Karoq, το ευρύχωρο Kodiaq των 7 θέσεων, καθώς και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé. Η γκάμα προσφέρει μεγάλη ποικιλία κινητήρων, με επιλογές βενζίνης, πετρελαίου και plug-in hybrid. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Kodiaq PHEV, διαθέσιμο από 48.950 € (ΛΤΠΦ 37.225 €), το οποίο δεν εμπίπτει σε εταιρικό φόρο παροχής σε είδος και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εταιρικούς χρήστες που αναζητούν ένα μεγάλο SUV με σύγχρονη τεχνολογία και σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Ενδεικτικές τιμές εκκίνησης στην Ελλάδα

Kamiq: από 20.950 €

Karoq: από 30.950 €

Kodiaq: από 39.950 €

Elroq: από 34.950 €

Enyaq: από 42.950 €

Enyaq Coupé: από 50.950 €

*Τα μοντέλα Kylaq και Kushaq είναι σχεδιασμένα και κατασκευάζονται ειδικά για την Ινδία και δεν διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.