Η Geely κερδίζει το κορυφαίο βραβείο σχεδίασης στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τορίνο

Η Geely Auto παρουσίασε τη δέσμευσή της στην έξυπνη ηλεκτροκίνηση στο SALONE AUTO TORINO 2025 (Σαλόνι Αυτοκινήτου Τορίνο), αποκαλύπτοντας τα τελευταία παγκόσμια μοντέλα της, μεταξύ των οποίων τα Geely EX5 και Geely Starray EM-i.

Το Geely EX5 τιμήθηκε με το Torino Automotive Design Award, προσθέτοντας ακόμη μία διεθνή διάκριση στη σχεδιαστική πορεία της εταιρείας.

Οι εξαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της Geely κατέγραψαν άνοδο 307% το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Η Geely επιταχύνει τη στρατηγική παγκόσμιας επέκτασής της, με νέα μοντέλα που προγραμματίζονται να λανσαριστούν σύντομα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η υπεροχή της εταιρείας στον σχεδιασμό επιβεβαιώθηκε περαιτέρω, καθώς το Geely EX5 κατέκτησε το βραβείο σχεδίασης στην τελετή απονομής των Torino Automotive Design Award (TADA), προσθέτοντας μια ακόμη διεθνή διάκριση σε ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τα German Red Dot Design Award, A'Design Award (Ιταλία), IDA International Design Gold Award (ΗΠΑ) και MUSE Platinum Award (ΗΠΑ).



Σχεδιασμένο από κοινού στα design centers της Geely σε Σαγκάη και Μιλάνο, το Geely EX5 ξεχωρίζει χάρη στο πορσελανοειδές, γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί δυναμικό βάθος και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην κομψότητα και την άνεση, με προσεγμένα στοιχεία που εκτείνονται από τη γλυπτική σχεδίαση της μάσκας και των πίσω φωτιστικών σωμάτων έως την εργονομική τοποθέτηση των υποβραχιόνιων και τις premium επενδύσεις καθισμάτων, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Geely στην ανθρωποκεντρική σχεδιαστική υπεροχή.



Η συμμετοχή της Geely στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο, μια από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ευρωπαϊκές εκθέσεις, υπογραμμίζει την επιταχυνόμενη στρατηγική παγκόσμιας επέκτασης της εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς το 2025. Και τα δύο παρουσιαζόμενα μοντέλα, τα ολοκαίνουργια Geely EX5 και Geely Starray EM-i, αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της μάρκας στην Ευρώπη.



Το Geely EX5 έχει εισέλθει με επιτυχία σε πολλές αγορές παγκοσμίως, οδηγώντας σε ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Geely στα ηλεκτροκίνητα οχήματα στις αγορές εκτός Κίνας. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική, με τις εξαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να σημειώνουν άνοδο 307% σε ετήσια βάση. Η διεθνής παρουσία της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο με την παγκόσμια παρουσίαση του Starray EM-i, του πρώτου παγκόσμιου plug-in υβριδικού μοντέλου της Geely. Μετά την είσοδό του στην αγορά της Αυστραλίας, το Geely Starray EM-i θα κυκλοφορήσει σε σχεδόν 20 ακόμα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση «αμιγώς ηλεκτρικής + υβριδικής» γκάμας, μαζί με το Geely EX5.



Τα Geely EX5 και Geely Starray EM-i αναδεικνύουν τις παγκόσμιες δυνατότητες σχεδίασης και καινοτομίας της Geely, οι οποίες στηρίζονται σε ένα δίκτυο πέντε διεθνών κέντρων design σε Μιλάνο, Γκέτεμποργκ, Κόβεντρι, Σαγκάη και Νινγκμπό. Αυτό το πολυπολιτισμικό οικοσύστημα σχεδίασης ενθαρρύνει τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας, με το Milan Design Center να συμβάλλει στην ενσωμάτωση της εκλεπτυσμένης αισθητικής πολυτελών αυτοκινήτων, της προηγμένης μηχανολογικής καινοτομίας και της φιλοσοφίας σχεδίασης υψηλής μόδας και ειδών πολυτελείας στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.