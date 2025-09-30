Η Ducati στο 4ο Adventure Meeting: Πάθος, εμπειρία, ιταλικό στυλ (pics)

Η Ducati έδωσε δυναμικά το παρών στο 4ο Adventure Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025. Σε ένα σαββατοκύριακο γεμάτο δράση με περισσότερους από 5.000 μοτοσυκλετιστές, η ιταλική μάρκα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η περιπέτεια δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά ένας τρόπος ζωής.

Στο περίπτερο της Ducati κύριο έκθεμα ήταν η Desmo450 MX (Ducati Red, 2026)- ένα μοντέλο που φέρνει την αγωνιστική κληρονομιά της Ιταλικής μάρκας στο χώμα,

σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στον κόσμο του motocross και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο μοτοσυκλετιστικό κοινό στην Ελλάδα.

Οι λάτρεις της μάρκας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα και συναρπαστικά εκθέματα:

DesertX Discovery (Ducati Red, 2025) – το πιο περιπετειώδες πρόσωπο της Ducati, έτοιμο για ατελείωτες off-road διαδρομές.

Hypermotard 698 (Ducati Red, 2024) – ο απόλυτος εκφραστής της αδρεναλίνης και της ελευθερίας, για όσους οδηγούν με πάθος.

Scrambler Nightshift (Nebula Blu, 2025) – η πιο κομψή και στυλάτη έκφραση της Scrambler οικογένειας, με ρετρό αναφορές και μοντέρνο χαρακτήρα.

Multistrada V4 Rally Travel & Radar (Red, Spoked Wheels) – η κορυφαία travel enduro πρόταση της Ducati, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με δυνατότητα εξερεύνησης χωρίς όρια.

Scrambler Full Throttle (Rosso GP 19 / Dark Stealth) – η πιο lifestyle και urban πλευρά της Ducati, με έντονη προσωπικότητα και σπορ διάθεση.

Η Ducati δεν παρουσίασε απλώς τα νέα της μοντέλα, δημιούργησε έναν ζωντανό χώρο όπου το πάθος, η τεχνολογία και η μοτοσυκλετιστική κοινότητα συναντήθηκαν. Μέσα από στιγμές ανταλλαγής εμπειριών με τους ανθρώπους της μάρκας, η παρουσία της Ducati αποτέλεσε σημείο αναφοράς της διοργάνωσης.

Ιταλικό design, κορυφαία τεχνολογία και μια φιλοσοφία που μετατρέπει κάθε διαδρομή σε εμπειρία ζωής, η Ducati αποδεικνύει ξανά ότι η περιπέτεια ανήκει στο DNA της.

Σχετικά με την KOSMOCAR A.E.

Η KOSMOCAR A.E., ιδρυθείσα το 1970, είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας των Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, καθώς και των φορτηγών ΜΑΝ, των λεωφορείων ΜΑΝ & Neoplan στην Ελλάδα και των μοτοσυκλετών Ducati σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, αποτελεί τον Επίσημο Έμπορο και Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Bentley και Lamborghini Service Center για όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία διαθέτει ξεχωριστά δίκτυα Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων για κάθε μάρκα, εξασφαλίζοντας πλήρη πανελλαδική κάλυψη. Μέσω της Kosmoride, προσφέρει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μικροκινητικότητας (e-bikes, e-patinia, e-scooters, nano cars), ενώ μέσω της Luxury Hire παρέχει ευέλικτες υπηρεσίες χρήσης οχημάτων υψηλής ποιότητας.

Με σχεδόν 55 χρόνια εμπειρίας, η KOSMOCAR παραμένει πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, επενδύοντας διαρκώς σε καινοτομία, σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες — με σταθερές αξίες την αξιοπιστία, τον σεβασμό προς τον πελάτη και την υπευθυνότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τα επίσημα websites των Volkswagen, Audi και Skoda ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της KOSMOCAR A.E.:

Ηλίας Τσούνης, Head of PR

210-9981165 | ✉️ [email protected]

Βίκυ Καραδήμου, Senior PR Expert

210-9981166 | ✉️ [email protected]