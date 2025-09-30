Φήμες - «κόλαση» με «τράμπα» Λεκλέρ-Πιάστρι και στο βάθος... Φερστάπεν

Η πλευρά του Σαρλ Λεκλέρ, δηλαδή ο μάνατζέρ του, Νικολά Τοτ, εξετάζει εναλλακτικές πέρα από τη Ferrari ενόψει... 2026 και μετά, σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το RMC Motori, η πολύχρονη σχέση Λεκλέρ–Ferrari δοκιμάζεται μετά από επτά σεζόν χωρίς πρωτάθλημα με τα «κόκκινα». Με τους νέους κανονισμούς να πλησιάζουν, ο Τοτ είχε επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των McLaren, Aston Martin και Mercedes.

Στη Μόντσα, ο Τοτ εθεάθη να συζητά με τον επικεφαλής της McLaren Αντρέα Στέλλα και τον νομικό σύμβουλο Αλεσάντρο Αλούνι Μπράβι, ενώ ακολούθησαν συναντήσεις με τον Λόρενς Στρολ (Aston Martin) και τον Τότο Βολφ στο Κάπρι, όπου το αφεντικό της Mercedes είχε επίσης επαφές με τον Μαξ Φερστάπεν, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το RMC αναφέρει ως πιθανό σενάριο, μάλιστα, μια μελλοντική ανταλλαγή οδηγών: ο Όσκαρ Πιάστρι (πρωτοπόρος του πρωταθλήματος) να καταλήξει στη Ferrari, με τον Λεκλέρ στη McLaren!

Ο Μαρκ Γουέμπερ από την άλλη πλευρά, μάνατζερ του Πιάστρι, παραδέχεται ότι η Ferrari παραμένει «σημείο άφιξης», ξεκαθαρίζοντας όμως πως ο Αυστραλός πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την εξέλιξή του στο Γουόκινγκ: «Προς το παρόν, πρέπει να μείνει στη McLaren. Πρέπει να ολοκληρώσει την εξέλιξή τουκαι ακόμη κι αν η Ferrari παραμένει σημείο άφιξης, πρέπει να πετύχει το τελικό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, θα ήταν καλύτερα να βελτιώσει τα ιταλικά του», είπε με χαμόγελο.

Το συμβόλαιο του Λεκλέρ λήγει το 2029, ωστόσο πηγές του ρεπορτάζ θεωρούν ότι το 2027 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «φυσικό» σημείο εξόδου, ανάλογα με την πορεία της Ferrari και με δεδομένη την ασάφεια γύρω από τον Λιούις Χάμιλτον μετά το 2026.

Για τα σενάρια που συνδέουν τον Φερστάπεν με τη Mercedes, ο μάνατζέρ του Ρέιμοντ Βερμέιλεν δήλωσε στη De Telegraaf: «Δεν είναι και τόσο συναρπαστικό, ξέρετε. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο όλους. Ή μήπως νομίζετε ότι ο Τότο δεν καλεί τον Σαρλ Λεκλέρ; Απλώς ένα ακόμη παζλ είναι, που ο καθένας προσπαθεί να λύσει για τον εαυτό του».