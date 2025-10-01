Rafale 4×4 Hyper Hybrid: το SUV που γράφει τους κανόνες (pics)

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp αλλάζει το παιχνίδι των C-D SUV.

Με αποκλειστικό υβριδικό σύστημα κίνησης, τετρακίνηση και τεχνολογίες πλαισίου εξελιγμένες σε συνεργασία με την Alpine, το Rafale είναι η πιο δυνατή απόδειξη ότι η Renault ανεβαίνει αποφασιστικά κατηγορία, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική της αριστεία. Κεντρικός πρωταγωνιστής: το νέο Hyper Hybrid E-Tech plug-in σύνολο των 300 ίππων, με τέσσερις κινητήρες συνολικά (1 θερμικός + 3 ηλεκτρικοί), επιδόσεις 80–120 km/h σε 4,0’’ και αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως 1.000 km.

Στην καθημερινότητα, το Rafale κινείται σαν αμιγώς ηλεκτρικό για έως 105 km (WLTP), ενώ σε «full hybrid» λειτουργία αξιοποιεί την ισχύ, την οικονομία και τη διαχείριση ενέργειας του συστήματος Hyper Hybrid E-Tech. Η μπαταρία των 22 kWh φορτίζει από πρίζα σπιτιού ή wallbox, αλλά και εν κινήσει με αναγεννητική πέδηση.

Σχεδίαση – Κορμός με προσωπικότητα, λεπτομέρεια που παίζει με το φως

Με διαστάσεις 4,71 × 1,86 × 1,61 m και μεταξόνιο 2,74 m, το Rafale έχει coupé γραμμή οροφής που δεν «τρώνει» χώρους για τους πίσω. Η μάσκα με τα τρισδιάστατα «διαμάντια» αλλάζει οπτικό βάθος ανάλογα με τη γωνία του φωτός (μπλε ή ανοιχτό γκρι), ενώ πίσω, τα φώτα micro-optics υπογράφουν μια high-tech αισθητική. Προαιρετικά, οι προβολείς Matrix LED Vision μετατρέπουν τη νυχτερινή οδήγηση σε υπόθεση άνεσης.

Atelier Alpine: Ειδική έκδοση με ζάντες “Chicane” 21’’ και ελαστικά Continental SportContact 7 245/40 R21 (στην Esprit Alpine: ζάντες “Castellet” 20’’ με 245/45 R20). Διαθέσιμο το αποκλειστικό χρώμα Satin Sommet Blue (προαιρετικό) και αεροτομή Starry Black.

Εσωτερικό – Υπογραφές Alpine και premium ατμόσφαιρα

Στο σαλόνι, τα φωτιζόμενα λογότυπα Alpine στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων, οι εμφανείς ραφές bleu-blanc-rouge και οι επενδύσεις υψηλής ποιότητας δίνουν τόνο κομψής σπορ διάθεσης. Θήκες με μοκέτα στις πόρτες και προσοχή στη λεπτομέρεια ολοκληρώνουν ένα περιβάλλον που δείχνει όσο premium χρειάζεται, χωρίς υπερβολές.

Νέος κινητήρας υψηλών επιδόσεων – Το “hyper” στην πράξη

Η βάση είναι ο αναβαθμισμένος 1.2 τρικύλινδρος turbo με νέο υπερσυμπιεστή: 150 hp (110 kW) και 230 Nm (από 130 hp/205 Nm στην έκδοση 200 hp). Το ενισχυμένο multi-mode αυτόματο κιβώτιο αντέχει την αυξημένη ροπή και το πρόσθετο βάρος.

Συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες:

Εμπρός κύριος : 50 kW (70 hp), 205 Nm

Πίσω κύριος (μόνιμη σύνδεση στον πίσω άξονα): 100 kW (136 hp), 195 Nm

HSG (μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης): 25 kW (34 hp), 50 Nm

Τροφοδοτούνται από μπαταρία Li-ion 22 kWh / 400 V. Η συνολική συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 300 hp με χαρακτηριστική γραμμικότητα και «γεμάτες» αλλαγές χωρίς κενά ροπής.

Επιδόσεις:

0–100 km/h: 6,4’’

80–120 km/h: 4,0’’

0–1.000 m: 26,9’’

Τετρακίνηση & διαχείριση ροπής – Ευφυία που μεταφράζεται σε ασφάλεια

Με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα, το Rafale αποκτά ενεργή και μόνιμη 4×4. Το Hyper Hybrid E-Tech ρυθμίζει αυτόματα την κατανομή ροπής (σε πραγματικό χρόνο φαίνεται στο μενού Dynamic Chassis): από 100% εμπρός έως 100% πίσω, ανάλογα με ταχύτητα/πρόσφυση/εντολές οδηγού. Γενικά, έως ~70 km/h προτιμά εμπροσθοκίνηση για οικονομία, ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες δίνει έμφαση πίσω για σταθερότητα.

Multi-Sense – Προγράμματα που αλλάζουν χαρακτήρα

Με πλήκτρο στο τιμόνι ή από το infotainment, ο οδηγός επιλέγει:

Eco : 185–300 hp , μεταβαλλόμενη κατανομή εμπρός/πίσω – προτεραιότητα στην κατανάλωση.

Comfort : 250–300 hp – ήπιο, ραφιναρισμένο προφίλ.

Sport : 300 hp παντού, έως 70% πίσω για έντονη απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες.

Snow: 250–300 hp, σταθερά 50/50 με ειδικό setup ESP για χαμηλή πρόσφυση.

Σε κάθε πρόγραμμα, ένα «kick-down» απελευθερώνει την πλήρη ισχύ.

Atelier Alpine Chassis – Όλη η τεχνογνωσία, σε τρία γράμματα

Περίπου 12 μηχανικοί της Alpine Cars δούλεψαν τρία χρόνια σε αμορτισέρ, ελατήρια, bump stops, αντιστρεπτικές, ζάντες 21’’, σε ρυθμίσεις active damping (ανάρτηση με κάμερα προληπτικής δράσης), σε βαθμονόμηση ECU (φρένα, ανάκτηση, ευστάθεια, υποβοήθηση τιμονιού) και στη συνεργασία μετάδοσης/πλαισίου/ελαστικών.

Το μενού Chassis Control (μονο Atelier Alpine) συγκεντρώνει τρεις «υπογραφές»:

Comfort – πόλη/καθημερινές διαδρομές

Dynamic – ισορροπία ευελιξίας/απόσβεσης

Sport – ελάχιστες κλίσεις, κορυφαίο κράτημα για την κατηγορία (ακόμη και απέναντι σε premium)

Η ενεργή ανάρτηση σαρώνει το οδόστρωμα (3–180 km/h) και προσαρμόζει συνεχώς την απόσβεση πριν καν φτάσει η ανωμαλία.

Καθημερινή ηλεκτρική οδήγηση – Ο απόλυτος συνδυασμός υβριδισμού & EV

Σε πλήρη φόρτιση, η μπαταρία 22 kWh προσφέρει έως 105 km EV (WLTP). Η αίσθηση θυμίζει αμιγώς ηλεκτρικό: άμεση απόκριση, ησυχία, τέσσερα επίπεδα ανάκτησης μέσω paddles.

Το πλήκτρο EV επιλέγει χειροκίνητα αμιγώς ηλεκτρική κίνηση (έως 160 hp και 135 km/h), ενώ η λειτουργία E-Save κρατά SOC > 25% (ιδανικό πριν μπεις σε ζώνη μηδενικών ρύπων).

Αυτονομία & κατανάλωση – Αριθμοί που «γράφουν»

EV αυτονομία : έως 105 km (WLTP)

Συνολική : έως 1.000 km (ρεζερβουάρ 55 L + πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Κατανάλωση (WLTP, Esprit Alpine): 0,5 L/100 km (12 g CO₂/km) με γεμάτη μπαταρία, 5,8 L/100 km (132 g CO₂/km) με «άδεια» μπαταρία

Φόρτιση (22 kWh):

Wallbox 7,4 kW / 32 A : 0–80% σε 2:10’ , 0–100% σε 2:55’

Green-Up 3,7 kW / 16 A : 5:35’

Οικιακή 2,3 kW / 10 A: 9:05’

Η μπαταρία συμμορφώνεται με τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας της Renault και φέρει Fireman Access για ταχεία παρέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

OpenR Link με ενσωματωμένο Google – Ψηφιακό περιβάλλον αναφοράς

Δύο οθόνες σε διάταξη L: 12,3’’ TFT (1920×720) και 12’’ κάθετη (1250×1562), με Android Automotive 12, Google Maps, Google Assistant και >50 apps (ανά χώρα/έκδοση). Συμβατότητα Android Auto/Apple CarPlay (ενσύρματα/ασύρματα).

Για τους πίσω: το «Ingenius» υποβραχιόνιο με περιστρεφόμενες βάσεις smartphone/tablet και θύρες φόρτισης.

Χώροι – Οικογένεια σε πρώτο πλάνο

Η ελαφρώς κεκλιμένη οροφή δεν μειώνει το ύψος κεφαλιού πίσω. Μεταξόνιο 2,74 m και χώρος για γόνατα 302 mm δίνουν κορυφαία άνεση. Πορτμπαγκάζ 539 L (469 dm³ VDA) – ιδανικό για ταξίδι.

Solarbay – Πανοραμική οροφή που «σκοτεινιάζει» κατά παραγγελία

Η πανοραμική οροφή Solarbay (1.470×1.117 mm) χωρίζεται σε 9 τμήματα και εναλλάσσεται από διάφανη σε αδιαφανή (ή ανά τμήματα) με διακόπτη ή φωνητικά μέσω Google Assistant. Μειώνει το φαινόμενο «σάουνας/κατάψυξης», σκουραίνει αυτόματα με το κλείδωμα και επανέρχεται στην τελευταία ρύθμιση στην εκκίνηση.

ADAS & ασφάλεια – Τεχνολογία επιπέδου 2

Έως 32 συστήματα υποβοήθησης, με Active Driver Assist (Level 2): προσαρμοζόμενο cruise, κεντράρισμα λωρίδας και γεωεντοπισμός. Το ISA αναγνωρίζει/εφαρμόζει τα ισχύοντα όρια ταχύτητας.

Το My Safety Switch (στα αριστερά του τιμονιού) ενεργοποιεί με ένα πάτημα πέντε προσωπικές ρυθμίσεις ADAS (από το infotainment ρυθμίζεις επίπεδα/ειδοποιήσεις).

Κύρια συστήματα:

Οδήγηση : Cruise/limiter, ACC Stop&Go , Distance Warning, Hill Start Assist

Ασφάλεια : AEBS με junction & rear cross traffic, BSW , LKA/LDW/LCW , DAA , TSA , OSE

Παρκάρισμα: αισθητήρες εμπρός/πίσω/πλευρικά, hands-free park, κάμερα οπισθοπορείας, 360° AVM

Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp είναι ένα super-hybrid που συνδυάζει ό,τι ζητά η εποχή: ηλεκτρική καθημερινότητα, σπορ επιδόσεις, plug-in ευελιξία, τετρακίνηση με ευφυή κατανομή ροπής και πλαίσιο με την υπογραφή Atelier Alpine. Άνεση «voiture à vivre», τεχνολογία αιχμής και αυτονομία ταξιδιού που σε απελευθερώνει. Σε μία πρόταση: ένα SUV που δεν συμβιβάζεται πουθενά.