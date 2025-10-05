Δοκιμή SDNA: Volkswagen ID.3 GTX, o... Νοβίτσκι του δρόμου (pics)

Η Volkswagen έχει γράψει θρύλους με το Golf GTI εδώ και οκτώ γενιές. Ήταν πάντα το σημείο αναφοράς στα hot hatchbacks, το μοντέλο που έφτιαξε σχολή και γαλούχησε γενιές οδηγών.

Σήμερα, με το VW ID.3 GTX, οι Γερμανοί περνάνε σε μια νέα εποχή. Είναι το πρώτο «καυτό» ηλεκτρικό hatchback της μάρκας και, όπως κάθε νέα φανέλα που εμφανίζεται στο χορτάρι, σηκώνει βλέμματα και περιέργεια: μπορεί άραγε να σταθεί αντάξιο της παράδοσης του GTI;

Ηλεκτρική δύναμη με το σήμα της... Wolfsburg

Στο κέντρο της προσοχής βρίσκεται ο νέος ηλεκτροκινητήρας APP550. Είναι τοποθετημένος πίσω και κινεί τους αντίστοιχους τροχούς, χαρίζοντας στο GTX κίνηση που θυμίζει πισωκίνητο σπορ μοντέλο. Στην «απλή» του εκδοχή αποδίδει 286 ίππους και 545 Nm ροπής, με την ροπή να είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το βασικό ID.3 των 204 ίππων. Για όσους θέλουν ακόμα περισσότερη ένταση, η VW προσφέρει την έκδοση GTX Performance, που ανεβάζει την ισχύ στους 326 ίππους, σαν να περνάει δηλαδή μια ομάδα από την πρώτη κατηγορία στο Champions League.

Αυτή η αύξηση ισχύος πάνω από 40% φέρνει το ID.3 GTX σε άλλο επίπεδο, κάνοντάς το το πιο δυνατό και γρήγορο ID.3 που έχει βγει από τη γραμμή παραγωγής του Zwickau.

Επιδόσεις: Σαν αντεπίθεση στο 90’

Στο 0-100 χλμ./ώρα το χρονόμετρο γράφει 5,7 δευτερόλεπτα, γρηγορότερο μάλιστα κατά δύο δέκατα από τα επίσημα στοιχεία της VW. Το προσπέρασμα είναι υπόθεση μερικών αναπνοών: 60-100 χλμ./ώρα σε 2,7’’, 80-120 χλμ./ώρα σε 3,5’’. Μιλάμε για νούμερα που ταιριάζουν σε γρήγορα grand tourers.

Όπως σε μια ομάδα που αλλάζει ταχύτητα και βρίσκει γκολ από το πουθενά, έτσι και το GTX έχει την ικανότητα να σε αιφνιδιάσει με την εκρηκτική του απόκριση.

Η μπαταρία: Μαραθωνοδρόμος με σπριντ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ID.3, το GTX εξοπλίζεται με τη νέα μπαταρία χωρητικότητας 79 kWh, με βελτιωμένη χημεία και αυξημένη ωφέλιμη ενέργεια. Η Volkswagen υπόσχεται πάνω από 600 χιλιόμετρα αυτονομίας, όμως οι πραγματικές μετρήσεις δείχνουν πιο ρεαλιστικά 500 km σε μεικτή χρήση.

Ακόμη κι όταν ο οδηγός παρασυρθεί από τον «σπορ» χαρακτήρα και πιέσει, μπορεί να υπολογίζει 350-400 km πριν σκεφτεί τη φόρτιση. Είναι σαν παίκτης που ξέρει να βγάζει όλα τα 90 λεπτά με ένταση, χωρίς να μένει από δυνάμεις.

Σχεδίαση: Η παράδοση συναντά τη μοντέρνα εποχή

Η εμφάνιση του GTX δεν αφήνει αμφιβολίες για τον χαρακτήρα του. Ο νέος εμπρός προφυλακτήρας με τη μεγαλύτερη εισαγωγή αέρα, η κυψελωτή μάσκα, ο διαχύτης στο πίσω μέρος και οι τροχοί αλουμινίου 20 ιντσών με ελαστικά 215/45 είναι στοιχεία που φωνάζουν «sportlich» (σπορ).

Το GTX δείχνει πιο μυώδες, πιο επιθετικό και ταυτόχρονα παραμένει αναγνωρίσιμο ως ID.3. Είναι το ίδιο οικογενειακό hatchback, αλλά με… φανέλα βασικού.

Κόκκινες λεπτομέρειες στο εσωτερικό

Μπαίνοντας στην καμπίνα, συναντάς bucket καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και το λογότυπο GTX. Οι κόκκινες ραφές, το flat-bottom τιμόνι με το σήμα GTX και οι λεπτομέρειες από σουέντ (κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά) θυμίζουν τις καρό επενδύσεις των κλασικών GTI, μόνο που εδώ μιλάμε για πιο σύγχρονη, ηλεκτρική εκδοχή.

Στην τεχνολογική πλευρά, δεσπόζει η οθόνη αφής 12,9’’ για το infotainment, ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 5,3’’ και το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, που προβάλλει με εντυπωσιακά γραφικά (αν και η φωτεινότητα στις ηλιόλουστες ημέρες θα μπορούσε να είναι καλύτερη).

Οι φυσικοί διακόπτες έχουν εξαφανιστεί, αλλά η εργονομία έχει βελτιωθεί, με τον επιλογέα ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι να ελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα. Αγκάθια του παρελθόντος, όπως οι κοινοί διακόπτες παραθύρων, δυστυχώς δεν έχουν πλέον εξαλειφθεί.

Είναι μια καμπίνα που συνδυάζει καθημερινή χρηστικότητα με σπορ πινελιές. Όπως ο Ντίρκ Νοβίτσκι στο μπάσκετ, που με την ήρεμη δύναμή του ισορροπούσε ανάμεσα στην απλότητα και την εκρηκτική αποτελεσματικότητα, έτσι και το GTX δίνει μια αίσθηση πρακτικού hatchback, αλλά με τη δυνατότητα να «καθαρίσει το ματς» όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις.

Στο δρόμο: Απόλυτος έλεγχος με γερμανική πειθαρχία

Η κύλιση του ID.3 GTX είναι συμπαγής αλλά ευχάριστη, ακόμα και με τους τροχούς των 20’’. Στην πόλη, ο κύκλος στροφής των 10,2 μέτρων το κάνει ευέλικτο σαν δεκάρι που «χορεύει» ανάμεσα στις άμυνες.

Όταν όμως βγεις στον ανοιχτό δρόμο, το αμάξωμα δείχνει την ωριμότητά του: οι ταλαντώσεις περιορίζονται, η ανάρτηση ελέγχει με ακρίβεια τα σχεδόν δύο τόνους και το μπροστινό μέρος αντιδρά πιο πρόθυμα στις εντολές του τιμονιού. Το τελευταίο προσφέρει καλή πληροφόρηση και ζύγισμα, δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε ένα γνήσιο σπορ μοντέλο, αλλά με ηλεκτρικό χαρακτήρα.

Ένας νέος θρύλος γεννιέται;

Το VW ID.3 GTX είναι το πιο ώριμο ηλεκτρικό hatchback της Volkswagen. Ένα αυτοκίνητο που ισορροπεί ανάμεσα στη φιλικότητα και την πρακτικότητα του ID.3 και στις σπορ επιδόσεις που περιμένει κανείς από ένα μοντέλο με το σήμα GTX.

Με αυτονομία που θυμίζει αντοχές μαραθωνοδρόμου, επιταχύνσεις που παραπέμπουν σε «σπρίντερ» και εμφάνιση που σέβεται την παράδοση αλλά κοιτάζει το μέλλον, το GTX δείχνει ότι η εποχή του ηλεκτρικού GTI είναι εδώ.