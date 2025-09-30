Νέο Austral: Η Renault ανεβάζει τον πήχη (pics)

Η Renault επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ στην κατηγορία C-SUV με ένα μοντέλο που συνδυάζει επιβλητική σχεδίαση, ανώτερη άνεση και πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία.

Σχεδιασμός – Η ουσία της κομψότητας και της δύναμης

Το νέο Renault Austral δεν αποτελεί απλώς μια ανανέωση· είναι μια πλήρης σχεδιαστική μεταμόρφωση. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με νέο καπό, προφυλακτήρα και γρίλια που φιλοξενεί τρισδιάστατα διαμαντάκια γύρω από το έμβλημα της μάρκας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής σε κάθε στοιχείο: από τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα LED μέχρι τις καθαρές γραμμές στο πίσω μέρος, όπου η πόρτα του χώρου αποσκευών συνδυάζει κομψότητα και λειτουργικότητα.

Η φωτιστική υπογραφή είναι πλέον ένα από τα δυνατά στοιχεία του μοντέλου. Τα φώτα ημέρας (DRL) σχηματίζουν μισά διαμάντια στις άκρες του προφυλακτήρα, ενώ τα πίσω φώτα, εμπνευσμένα από το κινεζικό παζλ Tangram, ανάβουν σε επτά ξεχωριστά τμήματα δημιουργώντας ένα φουτουριστικό αποτέλεσμα. Όταν είναι σβηστά, δίνουν την αίσθηση «αιωρούμενων παγόκυβων», μια σχεδιαστική επιλογή που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες τάσεις.

Τα φωτιστικά σώματα Adaptive LED Vision και η τεχνολογία Matrix Vision φροντίζουν ώστε η νυχτερινή οδήγηση να είναι άνετη και ασφαλής: ο οδηγός μπορεί να κρατά τα μεγάλα φώτα συνεχώς ανοιχτά, χωρίς να θαμπώνει τα απέναντι οχήματα.

Εσωτερικό – Premium περιβάλλον με έμφαση στην τεχνολογία

Μπαίνοντας στο νέο Austral, το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεσαι είναι η αίσθηση κατηγορίας ανώτερης. Τα νέα καθίσματα προσφέρουν βελτιωμένη πλευρική στήριξη και επενδύονται με υφάσματα που αποτελούνται κατά 98% από ανακυκλωμένα υλικά. Η ηχομόνωση έχει αναβαθμιστεί με καινούργιες τσιμούχες, ειδικά τζάμια στις εκδόσεις Esprit Alpine και νέες βάσεις κινητήρα, περιορίζοντας τους θορύβους στο ελάχιστο.

Το Austral είναι το πρώτο Renault που εξοπλίζεται με σύστημα αναγνώρισης οδηγού: μια κάμερα στην κολόνα Α αναγνωρίζει το πρόσωπο του οδηγού και προσαρμόζει αυτόματα ρυθμίσεις όπως θέση καθίσματος, καθρέφτες, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφαρμογές πολυμέσων.

Η καμπίνα διαθέτει το σύστημα OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες Google. Η συνολική επιφάνεια των οθονών φτάνει τα 1.000 τετραγωνικά εκατοστά (συνδυασμός πίνακα οργάνων 12’’, οθόνης πολυμέσων 9 ή 12,3’’ και head-up display 9,3’’), προσφέροντας εμπειρία αντίστοιχη με τρία tablets. Οι εφαρμογές Google Maps και Google Assistant αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, ενώ η δυνατότητα αποστολής προορισμού από το κινητό στο αυτοκίνητο, ο οικολογικός σχεδιασμός διαδρομής και οι ειδοποιήσεις χρηστών για συμβάντα στο δρόμο (όπως στο Waze) κάνουν την οδήγηση πιο έξυπνη.

Ακόμη, η συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre προσφέρει μια πρωτότυπη «μελωδία καλωσορίσματος» και νέα ηχητική ταυτότητα.

Χώροι – Πρακτικότητα και ευρυχωρία κορυφαίου επιπέδου

Το Austral ξεχωρίζει για την ευελιξία της καμπίνας. Το πίσω κάθισμα διαιρείται 60:40, αναδιπλώνεται ασύμμετρα και μετακινείται εμπρός-πίσω κατά 16 εκ. Οι επιβάτες απολαμβάνουν έως 27,4 εκ. χώρο για τα γόνατα και πάνω από 90 εκ. ύψος κεφαλιού.

Ο χώρος αποσκευών είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος: από 555 έως 1.761 λίτρα στην έκδοση Mild Hybrid 160 hp, και από 527 έως 1.736 λίτρα στο full hybrid E-Tech 200 hp. Η ηλεκτρική πίσω πόρτα και η πρίζα 12V στο πορτμπαγκάζ προσθέτουν πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Κινητήρια σύνολα – Υβριδική τεχνολογία αιχμής

Το νέο Austral διατίθεται με δύο κύρια υβριδικά σύνολα:

Mild Hybrid 160 hp : 1.3 turbo με υποβοήθηση 12V, αυτόματο κιβώτιο CVT, καλή ισορροπία απόδοσης και κατανάλωσης.

Full Hybrid E-Tech 200 hp: 1.2 turbo τρικύλινδρος, σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες (70 hp ο κύριος, 25 hp ο δευτερεύων). Η κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 4,7 λ./100 χλμ. WLTP με εκπομπές CO₂ μόλις 106 g/km.

Το κιβώτιο multi-mode χαρίζει αδιάκοπη επιτάχυνση και γρήγορες αλλαγές. Επιδόσεις: 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα και ρεπρίζ 80-120 χλμ./ώρα σε 5,6’’.

Οδική συμπεριφορά – 4Control Advanced

Η νέα γενιά του συστήματος 4Control Advanced εξοπλίζει το Austral με τετραδιεύθυνση, κάτι σπάνιο στην κατηγορία C-SUV. Στην πόλη, οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα έως 5°, μειώνοντας τον κύκλο στροφής στα 10,1 μ., ευκολύνοντας το παρκάρισμα και τις μανούβρες. Στον αυτοκινητόδρομο, στρίβουν ελαφρά παράλληλα με τους εμπρός για βελτιωμένη ευστάθεια.

Η οδική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από σιγουριά στις στροφές και αυξημένη οδηγική ευχαρίστηση, χάρη και στη νέα ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων.

Ασφάλεια – 32 συστήματα ADAS

Το Austral διαθέτει 32 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, με κορυφαίο το Active Driver Assist, που συνδυάζει προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση λωρίδας και δεδομένα χαρτών για ημι-αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.

Στα υπόλοιπα συστήματα ξεχωρίζουν:

Ενεργό φρενάρισμα με λειτουργία διασταυρώσεων, Blind Spot Warning, Lane Keeping Assist.

Trailer Stability Assist και Hill Start Assist.

Προηγμένα συστήματα παρκαρίσματος με αισθητήρες παντού, προειδοποίηση διασταυρούμενης κίνησης και ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης επιβατών.

Το νέο Renault Austral αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία C-SUV: μοντέρνα σχεδίαση, εσωτερικό υψηλής ποιότητας, τεχνολογίες αιχμής, ευρυχωρία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν επιδόσεις με οικονομία.

Με δύο επιλογές υβριδικής κίνησης, κορυφαία οδηγική συμπεριφορά χάρη στο 4Control Advanced και premium επίπεδο άνεσης, το Austral δεν είναι απλώς το νέο SUV της Renault· είναι η απόδειξη ότι η μάρκα επανατοποθετείται δυναμικά στο σήμερα, κοιτώντας κατευθείαν στο μέλλον.