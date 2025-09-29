Ήρθε το ολοκαίνουργιο Audi Q3 (pics) - Αυτές είναι οι τιμές του

Στην Ελλάδα, το Audi Q3 έχει χτίσει όνομα ως το πιο εμπορικό μοντέλο της μάρκας στην κατηγορία του, συνδυάζοντας premium ποιότητα, τεχνολογία αιχμής και καθημερινή πρακτικότητα.

Σήμερα, η νέα γενιά έρχεται για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του σημείου αναφοράς.

Με πιο ώριμη σχεδίαση, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και τεχνολογίες φωτισμού που δεν συναντώνται αλλού στην κατηγορία, το νέο Q3 αποκτά το μεγάλο του «όπλο»: την plug-in υβριδική έκδοση Q3 TFSI e-hybrid, με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km WLTP (118 km για το Sportback). Ένα νούμερο που το καθιστά ηγέτη στα compact premium SUV και δίνει πραγματική υπόσταση στην έννοια της σύγχρονης, βιώσιμης κινητικότητας.

Υβριδική τεχνολογία στο προσκήνιο

Η plug-in υβριδική αρχιτεκτονική βασίζεται σε έναν 1.5 TFSI evo2 βενζινοκινητήρα, συνδυασμένο με ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp), μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων (DQ400e evo). Η συνολική ισχύς φτάνει τα 200 kW (272 hp) και η ροπή τα 400 Nm, επιτρέποντας αίσθηση boost και ηλεκτρική τελική ταχύτητα 140 km/h.

Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι χωρητικότητας 25,7 kWh μικτή / 19,7 kWh καθαρή, με 96 πρισματικά κελιά σε 4 modules και βάρος 171 kg. Η φόρτιση υποστηρίζει DC έως 50 kW (10–80% σε <30’) και AC έως 11 kW (τριφασικό). Έτσι, οι καθημερινές μετακινήσεις κάτω από τα 40 km μπορούν να γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 900 km.

Επιπλέον, το Q3 προσφέρει τρία modes λειτουργίας:

EV (καθαρά ηλεκτρική κίνηση)

Hybrid Auto (έξυπνη συνεργασία βενζίνης/ηλεκτρισμού)

Battery Hold (διατήρηση ενέργειας για αργότερα, π.χ. σε είσοδο σε δακτύλιο).

Για την ελληνική αγορά, η γκάμα περιλαμβάνει ακόμη:

1.5 TFSI 150 hp με Mild Hybrid και COD

2.0 TDI 150 hp, 360 Nm με S tronic 7 σχέσεων

και για πιο απαιτητικούς οδηγούς, τον 2.0 TFSI quattro 265 hp (0–100 km/h σε 5,7’’) .



Σχεδίαση και αεροδυναμική

Το νέο Q3 δείχνει πιο ώριμο, χωρίς να χάνει τον νεανικό του δυναμισμό. Το Singleframe εμπρός, οι έντονες καμπύλες των φτερών (quattro blisters) και οι «ζωντανές» επιφάνειες που παίζουν με το φως, του χαρίζουν premium παρουσία. Στην coupe εκδοχή Sportback, η οροφή χαμηλώνει κατά 29 mm, προσθέτοντας κίνηση στη σιλουέτα χωρίς ουσιαστική απώλεια πρακτικότητας.

Φωτισμός: το μεγάλο πλεονέκτημα

Η Audi έχει γράψει ιστορία στον τομέα του φωτισμού και το νέο Q3 το αποδεικνύει.

Digital Matrix LED προβολείς με micro-LED για κορυφαία φωτεινότητα.

Digital OLED πίσω φώτα με δυναμικά animations.

Προβολή Lane Light & Orientation Light στο δρόμο, ένδειξη Lane Change Assist, ακόμη και εικονίδιο «νιφάδας» για πιθανό παγετό.

Εσωτερικό & premium εμπειρία

Το cockpit γίνεται «ψηφιακή σκηνή»:

Audi Virtual Cockpit 11,9’’

MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη

Head-up display προαιρετικά.

Η νέα εργονομία στο τιμόνι ελευθερώνει χώρο στην κονσόλα, ενώ η ηχητική εμπειρία απογειώνεται με SONOS 12 ηχείων / 420 W. Προστίθεται ambient lighting με έως 30 χρώματα.

Η Audi τονίζει και το οικολογικό αποτύπωμα: πατάκια Econyl από ανακυκλωμένα δίχτυα, επενδύσεις από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και βιώσιμες ξύλινες λεπτομέρειες.

Χώροι & πρακτικότητα

Χώρος αποσκευών: 488–575 L (SUV) ή 375 L στο e-hybrid .

Με αναδίπλωση: έως 1.386 L (SUV), 1.293 L στο e-hybrid , 1.289 L στο Sportback .

Ρυμούλκηση: 2.100 kg (SUV), 1.700 kg/1.400 kg για e-hybrid ανάλογα με την κλίση.

Οδική συμπεριφορά & ασφάλεια

Η ανάρτηση δύο βαλβίδων δίνει εύρος: άνεση στην πόλη, ακρίβεια στις στροφές. Προαιρετικά, υπάρχει σπορ ή adaptive 2-valve ανάρτηση. Το προοδευτικό τιμόνι προσφέρει ευελιξία και σταθερότητα.

Στα quattro, η πρόσφυση είναι κορυφαία σε όλες τις συνθήκες. Τα ADAS περιλαμβάνουν:

Adaptive Driving Assistant Plus

Parking Assist Plus με 360° κάμερες

Driver Monitoring

Front Assist με Evasive & Turn Assist.

Ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, η κατηγορία των compact premium SUV είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το νέο Q3 με την plug-in υβριδική έκδοση TFSI e-hybrid ξεχωρίζει χάρη στην κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία των 119 km WLTP, τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης (AC 11 kW / DC 50 kW) και τη συνολική αυτονομία άνω των 900 km.

Τεχνικά στοιχεία – συνοπτικά