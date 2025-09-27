Βιλνέβ: «Εντελώς χαμένη η Ferrari - Τα team orders στον Χάμιλτον δεν είχαν ουσία»

Η Ferrari για άλλη μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο μετά το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν, με τις αποφάσεις της ομάδας να προκαλούν έντονη συζήτηση στο paddock.

Το περιστατικό αφορούσε τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έλαβε οδηγία στον τελευταίο γύρο να δώσει την όγδοη θέση στον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Βρετανός έκοψε ταχύτητα ώστε να περάσει ο teammate του, όμως τελικά βγήκε μπροστά του, γεγονός που προκάλεσε εκνευρισμό στον Μονεγάσκο μέσω team radio.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1997, Ζακ Βιλνέβ, δεν δίστασε να επικρίνει ανοιχτά την ιταλική ομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι εντολές που δόθηκαν ήταν αχρείαστες.

Ακόμη, τόνισε πως η Ferrari είναι εντελώς χαμένη και πως δεν εστιάζει σε αυτή τη σεζόν αλλά στην επόμενη.

Οι δηλώσεις του Βιλνέβ

«Ο Λιούις Χάμιλτον το έπαιξε έξυπνα. Το έπαιξε πραγματικά καλά. Η Ferrari ζήτησε από τον Λεκλέρ να αφήσει τον Λιούις να περάσει, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Με τα νέα ελαστικά ήταν έτσι κι αλλιώς ταχύτερος και θα τον προσπερνούσε εύκολα. Άρα οι εντολές της ομάδας ήταν περιττές. Οπότε, καταλαβαίνω γιατί ο Λιούις δεν ήθελε να του δώσει τη θέση πίσω».

Η Ferrari είναι εντελώς χαμένη αυτή τη στιγμή. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι μόνο μία σεζόν. Από του χρόνου σχεδόν όλοι ξεκινούν από το μηδέν. Μπορεί να είναι η τέλεια αρχή για τη Ferrari την επόμενη σεζόν. Αν εμφανιστούν στον πρώτο αγώνα με δυνατό κινητήρα και εξαιρετικό μονοθέσιο, θα πάρει καιρό για τους άλλους να τους φτάσουν. Αυτό πρέπει να σκέφτονται τώρα. Δεν πιστεύω ότι εστιάζουν τόσο στο υπόλοιπο του 2025. Το 2026 πλησιάζει».

Ο Βασέρ έδωσε εξηγήσεις

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, θέλησε να ρίξει τους τόνους, απορρίπτοντας τις θεωρίες περί σκοπιμότητας εκ μέρους του Χάμιλτον.

«Η κατάσταση ήταν ξεκάθαρη. Ο Λιούις είχε πλεονέκτημα με τα ελαστικά και ζητήσαμε από τον Σαρλ να τον αφήσει να επιτεθεί στους Λόσον, Τσουνόντα και Νόρις. Επιπλέον, ο Σαρλ είχε πρόβλημα με την ανάκτηση ενέργειας και δεν είμαστε στην κορυφή σε ισχύ κινητήρα, άρα αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος. Στη συνέχεια ζητήσαμε να επιστραφεί η θέση, αλλά φαίνεται ότι ο Λιούις έκανε λάθος εκτίμηση για το πού ακριβώς ήταν η γραμμή τερματισμού».