Η Haas δίνει ευκαιρία στον Γκροζάν μετά το εφιαλτικό ατύχημα του 2020!

Ο 39χρονος Γάλλος θα οδηγήσει για πρώτη φορά μονοθέσιο F1 ύστερα από το σοκαριστικό συμβάν στο GP του Μπαχρέιν το 2020. Η αμερικανική ομάδα θα του εμπιστευτεί μιας Haas προδιαγραφών του 2023 (VF-23) στο πλαίσιο μερικών τεστ που θα πραγματοποιηθούν στο Μουτζέλο την Παρασκευή (26/9).

Το 2020 η Haas του Ρομέν Γκροζάν τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν το μονοθέσιό του χτύπησε στις μπαριέρες μετά τη στροφή 3 με ταχύτητα σχεδόν 193 χιλιομέτρων/ώρα μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα. Η VF-20 «τρύπησε» τις μεταλλικές μπαριέρες, κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, καθώς το ρεζερβουάρ ήταν γεμάτο με καύσιμα.

Ο Γκροζάν πέρασε 28 δευτερόλεπτα στη φωτιά, προτού βγει από το μονοθέσιο και σωθεί, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και στα δύο χέρια. Αυτή ήταν η 179η και τελευταία συμμετοχή του Γάλλου σε grand prix της F1, καθώς το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε στο τέλος του 2020. Έτσι, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ και τα IndyCar, όπου σε τέσσερις σεζόν κατέγραψε έξι παρουσίες στο βάθρο και τρεις pole position.

Την Παρασκευή (26/9) ο 39χρονος «πιλότος» θα καθίσει ξανά στο κόκπιτ ύστερα από πρόσκληση της Haas, στην οποία θήτευσε για πέντε χρόνια (2016-2020), στο πλαίσιο του προγράμματος δοκιμών παλιότερων μονοθεσίων. Αρχιμηχανικός του Ρομέν Γκροζάν στο τεστ του Μουτζέλο της Ιταλίας θα είναι ο νυν επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, ο οποίος ήταν μηχανικός του Γάλλου, όταν συνεργάστηκαν στη Lotus (2012-15).